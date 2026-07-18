Datos Clave Gol de Muslera: Está bajo investigación en Turquía Cuando jugaba en Galatasaray: Anotó mediante lanzamiento penal El vicepresidente de su club: Se la jugó en una casa de apuestas con esto

Un gol del portero uruguayo Fernando Muslera está bajo investigación en un caso de presunto amaño de partidos: el hecho no se produjo en el Mundial 2026 sino que en la liga turca cuando el arquero defendía los colores de Galatasaray.

De todas formas, Muslera no es el que está envuelto en el problema porque solo ejecutó un penal y marcó un tanto, sino que es el vicepresidente del club, Maruf Gunes, quien se “aventuró” en una casa de apuestas por un gol del guardameta, en una jugada que era de 130 a 1.

¿Qué dijo Muslera sobre este gol de penal que está siendo investigado?

Tras ese compromiso, Fernando Muslera explicó que fue incentivado a ejecutar ese lanzamiento penal: “Normalmente no iba a tirar el penal, pero el cuerpo técnico me dijo que tenía que hacerlo. Es muy importante para este club, tienes que marcar este gol, me dijeron, y yo tiré el penal”.

Eso hace sentido con todos los antecedentes, por lo que es una prueba que puede ser peor para Maruf Gunes.

Fernando Muslera sí está en el ojo del huracán por su mal Mundial 2026

Donde sí tiene problemas Fernando Muslera es por las críticas que ha recibido en Uruguay por su mal desempeño en el Mundial 2026, con responsabilidad en los cuatro goles que recibió en la temprana eliminación en la fase de grupos (uno contra Arabia Saudita, dos contra Cabo Verde y uno frente a España).

De hecho, ante los españoles pidió el cambio en el entretiempo y Marcelo Bielsa lo aceptó. El técnico también fue cuestionado por sostenerlo pese a los dos primeros malos partidos que jugó.

Mulsera volvía a atajar en un Mundial después de ocho años, lo que llamó la atención, porque parecía hace rato terminado su proceso en la Celeste.