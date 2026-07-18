Datos Clave Salida inminente: Según el periodista argentino Uriel Lugt, Damián Pizarro avanza en la rescisión de su contrato con Racing. Lejos de Europa: La intención de Udinese sería mantenerlo a préstamo hasta fin de año. Regreso al fútbol chileno: El formado en Colo Colo negocia con Audax Italiano para concretar su retorno a nuestro país.

Damián Pizarro sigue sin resolver su futuro. El paso del delantero chileno por Racing de Avellaneda ha estado lejos de lo esperado y no continuará al otro lado de la cordillera el segundo semestre.

Si bien en las últimas semanas se especuló con un posible retorno a Udinese, en Argentina revelaron que el conjunto de Friuli pretende mantenerlo a préstamo hasta fin de año y la opción de Audax Italiano volvió a tomar fuerza.

Damián Pizarro dejará Racing de Avallaneda

El atacante formado en Colo Colo ha tenido una estadía para el olvido en la Academia, donde apenas ha sumado minutos, por lo que no seguiría pese a tener contrato por todo el 2026.

De acuerdo a la información del periodista trasandino, Uriel Lugt, Pizarro busca poner fin de forma anticipada a su vínculo con Racing y en las últimas horas ha avanzado en la rescisión del contrato con el elenco de Avellaneda.

🚨🇨🇱#AudaxItaliano tiene negociaciones avanzadas por Damián Pizarro.



↪️ El delantero avanza en la rescisión de su contrato con #Racing. La idea es que luego #Udinese lo ceda a préstamo hasta fin de año. pic.twitter.com/IhFnW3z8Q2 — Uriel Iugt (@urieliugt) July 17, 2026

Pizarro cerca de volver al fútbol chileno

La principal novedad respecto al futuro de Damián Pizarro es que finalmente no regresaría a Udinese. Si bien hace algunas semanas desde Italia aseguraron que podría tener una última oportunidad en el equipo, esto estaría descartado.

Según Lugt, la intención de la escuadra italiana es mantenerlo a préstamo hasta fin de año. En esa ecuación vuelve a tomar fuerza la opción de Audax Italiano, club que lo sondeó a inicios del mercado.

“Audax Italiano tiene negociaciones avanzadas por Damián Pizarro”, precisó la citada fuente. Si bien aún resta que el jugador rescinda con Racing, una vez que concluya su paso por Argentina podría retornar a nuestro país para reforzar la ofensiva itálica.