Santa Cruz y Audax Italiano se enfrentan por la Fecha 5 del Grupo G de la Copa Chile 2026, en un choque directo por el liderato: los colchaguinos mandan en la zona con 10 puntos y sin conocer la derrota, mientras que los itálicos los siguen con nueve unidades.

Además, hay cuentas pendientes: en la Fecha 3, el elenco de la Sexta Región dio el golpe en La Florida y venció 1-0 a Audax con gol de Felipe Orellana, en el debut copero de los Tanos. Ahora, en el Joaquín Muñoz García, los de colonia buscan la revancha que además los dejaría en la cima del grupo.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Santa Cruz vs Audax Italiano?

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¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Audax Italiano?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Hora: 16:00 horas

16:00 horas Estadio: Municipal Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros de Santa Cruz vs Audax Italiano

Árbitro: Cristian Galaz

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Rodolfo Vera

4to árbitro: Gustavo Ahumada

¿Cómo llegan Santa Cruz vs Audax Italiano?

Santa Cruz es la sorpresa del Grupo G. El cuadro de Dalcio Giovagnoli arrancó la fase zonal con puntaje perfecto tras vencer dos veces a Magallanes y golpear a Audax en La Florida, y en la Fecha 4 sumó un punto valioso al igualar 0-0 con Palestino en casa, que lo mantiene como líder invicto con 10 unidades. La Copa Chile se ha transformado en el gran refugio de los Unionistas, que en la Liga de Ascenso pelean en la parte baja de la tabla.

Audax Italiano, en tanto, respondió de gran manera al traspié de su estreno copero. Bajo la conducción interina de Pablo Álvarez, tras la sorpresiva renuncia de Gustavo Lema, los itálicos encadenaron tres triunfos al hilo: 2-1 a Palestino en La Cisterna, 2-1 a Magallanes en La Florida y un vibrante 3-2 sobre los árabes en el Clásico de Colonias del pasado martes, resultado que los dejó a un punto del líder y con la clasificación a octavos encaminada.

Formaciones de Santa Cruz vs Audax Italiano

Posible formación de Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, David Tati, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Gino Alucema, Felipe Orellana, Diego Plaza; Joaquín González, Nadir Zeineddin y Mathías Pinto. DT: Dalcio Giovagnoli.

Posible formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Vicente Zenteno, Daniel Piña, Martín Jiménez; Federico Mateos, Mario Sandoval, Marcelo Ortiz, Ignacio Fuenzalida; Diego Coelho y Giovani Chiaverano. DT: Pablo Álvarez (interino).

Santa Cruz vs Audax Italiano, minuto a minuto