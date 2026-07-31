Datos Clave El gran salto: Esteban Matus aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para sumarse como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. Reencuentro clave: El defensor fue pedido expresamente por Pablo “Vitamina” Sánchez, quien ya lo dirigió entre 2020 y 2021. Momento crítico: El “Decano”, vigente campeón del Apertura 2026, marcha sorpresivamente como colista en el Clausura actual sin puntos tras dos fechas.

Esteban Matus concretó su esperado paso al fútbol extranjero. El lateral chileno de 24 años cerró su etapa en Audax Italiano y este jueves aterrizó en Asunción para sumarse como nuevo refuerzo de Olimpia.

En su llegada a tierras guaraníes, el zaguero nacional entregó sus primeras impresiones antes de ponerse a disposición del club y ser presentado oficialmente en el “Decano”. Allí volverá a estar bajo las órdenes de Pablo “Vitamina” Sánchez y compartirá camarín con figuras como el neozelandés Tim Payne.

¿Por qué Esteban Matus fichó por Olimpia de Paraguay?

El lateral reveló que el actual entrenador del cuadro paraguayo se comunicó directamente con él para llevarlo, luego del partido que disputaron por la fase de grupos de la Copa Sudamericana en abril pasado.

“Después del primer partido que jugamos por Sudamericana, Vitamina me habló, me dijo que tenía la intención de traerme, que iba a hacer lo posible y estoy muy contento porque se haya concretado”, confesó Matus.

Además, el jugador valoró la importancia de este paso para su desarrollo profesional: “Es un paso muy importante en mi carrera llegar a un club tan importante como es Olimpia. Pablo ya me conoce, me tuvo en Audax, así que ya sabe cómo juego. Por algo me pidió y voy a intentar responderle”.

🇨🇱El chileno Esteban Matus llegó este jueves a Paraguay para reforzar el plantel de Olimpia⚪️⚫️.



🗣️"Es un paso muy importante en mi carrera. Quiero ser campeón, quiero jugar y ser uno de los mejores del país", dijo el lateral izquierdo. pic.twitter.com/i8LouQOTu0 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 30, 2026

¿Cómo llega Olimpia al Torneo Clausura 2026?

Pese a que el chileno (quien suma 136 partidos como profesional, ocho goles y 12 asistencias en su carrera) avisó que “ya estoy disponible para volver a jugar”, el panorama inmediato del equipo presenta un fuerte contraste.

Si bien la “O” fue campeona del Torneo de Apertura 2026 con 49 unidades, su arranque en el Torneo de Clausura ha sido inesperadamente negativo. Actualmente, el elenco asunceno es colista al no sumar puntos y registrar una diferencia de gol de -3, luego de caer ante Libertad (1-0) y Nacional de Asunción (2-0).

Aun con este escenario, el exjugador de Unión La Calera no dudó en poner la vara alta respecto a sus metas. “Quiero ser campeón, quiero jugar y ser uno de los mejores del país. Para eso tengo que trabajar y venir con la mente clara”, sentenció a su arribo.