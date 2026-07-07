Datos Clave No viene a Chile: El arribo de Damián Pizarro a Audax Italiano estaría descartado. Decisión clave: Udinese le dará una última oportunidad al delantero en Europa. Motivo: En el elenco de Friuli no quieren perder la inversión que hicieron por el jugador.

La carrera de Damián Pizarro no ha logrado repuntar desde su salida de Colo Colo. El delantero no tuvo los pasos que esperaba en Udinese ni en Le Havre en Europa, por lo que decidió retornar a Sudamérica para sumarse a Racing.

Sin embargo, en el elenco trasandino tampoco logró afianzarse y apenas sumó 191 minutos en seis partidos. Por ello se especuló con un posible retorno al fútbol chileno para reforzar a Audax Italiano. Sin embargo, finalmente el atacante tendrá una nueva oportunidad en el Viejo Continente.

Damián Pizarro irá por su revancha en Europa

En medio de los rumores que vinculaban a Damián Pizarro con el elenco de La Florida de cara a la segunda parte del 2026, el medio partidario Tutto Udinese reveló que todo indica que el jugador chileno regresará a Friuli en busca de una nueva oportunidad.

“La posibilidad de un pronto regreso a Udine es cada vez mayor. El club pretende evaluar cuidadosamente al jugador durante su retiro de verano para determinar la mejor solución para su desarrollo”, señaló la citada fuente.

¿Por qué Damián Pizarro volvería a Udinese?

Si bien los números no han acompañado a Damián Pizarro, su posible regreso a Udinese tiene que ver con el ámbito económico, debido al alto valor que desembolsó el equipo italiano para quedarse con el chileno.

“La inversión realizada en el chileno sigue siendo significativa, y nadie en Udine parece dispuesto a renunciar tan pronto a un talento que aún cuenta con admiradores y un gran potencial por explorar”, señalaron desde el mencionado medio.

Asimismo, aclararon por qué el conjunto de Friuli optó por enviar al formado en Colo Colo a préstamo a Argentina. “El objetivo era recuperar la regularidad y minutos de juego tras una difícil primera temporada en Europa. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba”, apuntaron.

“El tiempo de juego que tuvo en Argentina fue limitado y su desarrollo sufrió un revés inesperado”, completó la publicación.