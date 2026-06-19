Datos Clave Cortado en Argentina: Con poco juego en Racing, se anticipa una posible salida de Damián Pizarro del club argentino. ¿Vuelve a Chile?: El joven formado en Colo Colo habría sido ofrecido a un club del Campeonato Nacional 2026. Al debe en números: Pizarro solo ha disputado seis partidos en el año, donde registra una asistencia. No juega desde mayo.

La época de rumores y traspasos llegó. Con la finalización de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 se abrió el mercado de fichajes nacional, donde ya aparecen diversos rumores para el fútbol chileno. Uno de ellos, Damián Pizarro, quien no se ha establecido en Racing desde su arribo.

El joven atacante formado en Colo Colo dio el salto en el año 2024 al Udinese, donde no fue considerado y fue enviado a préstamo al Le Havre de Francia. En tierras europeas no logró consolidar su fútbol, y emprendió su tempranero regreso al continente.

Racing de Avellaneda apostó por el canterano albo, pero no tampoco convenció a Gustavo Costas, anterior entrenador de la Academia. Con pocas oportunidades al otro lado de la cordillera, se especula que Pizarro tiene las puertas abiertas en Argentina, y ya surge el rumor sobre un club nacional que quiere repatriar al atacante.

¿Qué club chileno quiere a Damián Pizarro?

Según información conseguida por el medio Tanoticias, Damián Pizarro habría sido ofrecido a Audax Italiano, club que no pasa por un buen presente en el Campeonato Nacional 2026. Tras un semestre abultado por competencia internacional y nacional, los itálicos se encuentran en la parte baja de la división de honor del fútbol chileno. Con solamente 18 goles en la primera rueda, los Tanos no verían con malos ojos un posible arribo del atacante formado en los cadetes de Colo Colo.

Actualmente, Damián Pizarro se encuentra en Racing de Avellaneda, pero su pase pertenece al Udinese de Italia hasta el año 2029. Por esta razón, si Audax Italiano quiere al joven delantero nacional entre sus filas para el segundo semestre tendrá que optar por un préstamo desde la escuadra que juega el Calcio.

Los números de Damián Pizarro

El presente de Damián Pizarro no es de lo más destacado en el año 2026, ya que en la temporada junto a Racing de Avellaneda sólo ha disputado seis partidos, donde registra solamente una asistencia. Cabe destacar que el delantero de 21 años no ha jugado desde el 27 de mayo del presente año, cuando la Academia recibió y venció por 2-0 a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana 2026. En aquel juego, solo disputó 22 minutos.