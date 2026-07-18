Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado en el Estadio Miami por el partido del tercer lugar del Mundial 2026.

Los dos perdedores de las semifinales se despiden del torneo buscando cerrar su campaña en el podio. El encuentro se jugará a las 17:00 horas de Chile y será el último partido mundialista para Didier Deschamps al mando de Les Bleus.

Francia vs Inglaterra, minuto a minuto

La previa del Francia vs Inglaterra

Francia llega golpeada tras la derrota 0-2 ante España en semifinales. El equipo de Luis de la Fuente superó a los franceses en todos los sectores de la cancha y los dejó fuera de la final con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Para Les Bleus, este encuentro tiene doble valor: despedir a Deschamps, que deja el cargo, y asegurar el podio por tercer Mundial consecutivo, después del título en Rusia 2018 y el subcampeonato en Qatar 2022. Además, Kylian Mbappé peleará por quedarse con la Bota de Oro, ya que llega igualado con Messi como máximos goleadores, con ocho tantos.

Inglaterra, por su parte, viene de perder 2-1 con Argentina en una semifinal histórica. Los Tres Leones empezaron ganando con un gol de Anthony Gordon, pero sobre el final la Albiceleste lo dio vuelta con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El equipo de Thomas Tuchel busca ahora subirse al podio, algo que solo logró una vez en su historia: en el Mundial de 1966, cuando fue campeón. En 1990 y 2018 terminó cuarto, por lo que este tercer lugar sería su mejor actuación mundialista desde aquel título en casa.

Formaciones probables de Francia vs Inglaterra

Probable formación de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Probable formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra en vivo desde Chile?

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Miami.

En Chile, se podrá ver en vivo por: