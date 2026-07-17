Datos Clave FIFA innova en los premios: El ente regulador del deporte otorgará anillos a los campeones mundiales. Las ligas que suelen regalar anillos: MLB (Baseball), NBA (Basquetball) y NFL (Fútbol americano). Los primeros en conseguirlo: España o Argentina serán los primeros en la historia en poseer el lujoso galardón.

El Mundial 2026 impactó al mundo no solamente por los partidos que se disputaron en el torneo, sino que también por los cambios que se realizaron en el sistema de juego de los encuentros. Uno de ellos fue el criticado “Break de hidratación”, que corta el juego en 4 tiempos, al más puro estilo de la NBA. Los cambios llegaron para quedarse, y la FIFA decidió guiarse nuevamente en el baloncesto norteamericano para uno de los premios al campeón.

La FIFA anunció que el campeón de la Copa del Mundo 2026 no solamente recibirá el trofeo y sus medallas, sino que también se irán a sus hogares con un lujoso anillo. Este galardón se suele entregar a los ganadores de competencias como la MLB (Baseball), NFL (Fútbol americano) y NBA (Basquetball), pero es una tendencia desconocida en el fútbol, ya que será la primera vez que se entregará a un campeón de una cita mundialista.

¿Cómo es el anillo que ganará el campeón del Mundial 2026?

Mediante su sitio web, la FIFA señaló la incorporación del premio estadounidense al campeón y cuál será su diseño. Según informa el ente regulador del deporte, este tendrá en una de las caras el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que en la otra cara tendrá un diseño personalizado acorde a la selección que se corone como campeona.

Además, la FIFA especifica que a la hora de la entrega del trofeo y las medallas se le darán a los campeones anillos provisionales sin el segundo diseño mencionado, ya que el premio lo fabricarán posterior al día de la final, y serán hechos a la medida de los vencedores con el diseño definitivo. Por último, el ente regulador del deporte indica que se fabricarán solamente 2.026 anillos, y serán repartidos en 30 a los campeones, mientras que los 1.996 restantes serán vendidos como producto oficial.

Si bien aún se desconoce si este premio será conservado para las futuras ediciones del certamen mundialista o solo se trata de una tradición estadounidense para la actual edición, este galardón marca un antes y un después en las Copas del Mundo, por lo que España o Argentina serán los primeros en poseer este lujoso premio.