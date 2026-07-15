La Selección Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni busca un lugar en la final para ir por el bicampeonato, mientras que los ingleses, conducidos por Thomas Tuchel, intentan alcanzar la segunda final mundialista de su historia.

El duelo revive una rivalidad que se remonta al Mundial de Chile 1962 y que se convirtió en un clásico cargado de historia dentro y fuera de la cancha.

Inglaterra vs Argentina, minuto a minuto

La previa del Inglaterra vs Argentina

Argentina llega a esta semifinal con una campaña fuerte y dos últimos partidos llenos de tensión. En cuartos de final, la Albiceleste venció 3-1 a Suiza en un partido que se definió en el alargue. Antes, en octavos, protagonizó la épica 3-2 ante Egipto, también con tiempo extra, donde volvió a aparecer el carácter del campeón del mundo. Scaloni repite su mensaje de bajar la carga emocional (“es solo un partido de fútbol”), pero el contexto agrega peso: Argentina ya se aseguró jugar los ocho partidos de la Copa, porque si no supera a Inglaterra tendrá igualmente el encuentro por el tercer puesto.

Inglaterra afronta este compromiso tras eliminar a Noruega en cuartos. Los europeos se impusieron 2-1 en la prórroga, con dos goles de Jude Bellingham, volante del Real Madrid que llega a esta semifinal con seis tantos y perfil de gran figura del torneo junto a Harry Kane. Los Tres Leones, campeones del mundo en 1966, buscan ahora su segunda final mundialista, en un camino en el que ya dejaron en el camino a rivales duros y han sabido sufrir.

El cruce trae inevitablemente al recuerdo los duelos de Mundial entre ambos: desde Inglaterra 1966 hasta México 86, Francia 98 y Corea-Japón 2002, esta es una de las rivalidades más intensas del torneo. En esta edición, el contexto deportivo se suma a un clima caliente en las calles, con enfrentamientos de hinchas en Miami y una enorme expectativa global, pero para jugadores y cuerpos técnicos el foco está en los 90 minutos (o más) de Atlanta.

Formaciones confirmadas de Inglaterra vs Argentina

Formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; y Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

posible formación de Inglaterra:

Pickford; James, Stones, Guéhi y Spence; Rice, Anderson y Bellingham; Rogers, Kane y Gordon.

DT: Thomas Tuchel.

¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina en vivo desde Chile?

El partido entre Inglaterra y Argentina se jugará este miércoles a las 15:00 horas de Chile.

En Chile, el encuentro se podrá ver en vivo por: