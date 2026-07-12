Datos Clave ¿Ganaron con suerte?: Tuchel no dudó en criticar a su equipo a pesar de la clasificación ante Noruega. Jude no concuerda con su Dt: La figura inglesa apuntó que las condiciones del partido no eran tan sencillas, como lo hace parecer Tuchel. El próximo reto de Inglaterra: Los Tres Leones se enfrentarán a Argentina en semifinales el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta.

Al ritmo de Wonderwall de Oasis, Inglaterra logró una vez más instalarse en las semifinales de una Copa del Mundo. Tras vencer por 2-1 a la sorpresiva Noruega, los Tres Leones avanzaron a la ronda de los cuatro mejores, donde enfrentarán a Argentina. El duelo ante los Vikingos estuvo marcado por la remontada que lograron los ingleses con doblete de Jude Bellingham, y los diversos pasajes del encuentro que se vieron superados los semifinalistas.

Tras la clasificación, el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, encendió la polémica debido a que no se encontraba contento con el rendimiento de su equipo, al señalar que el equipo no jugó bien, pero tuvieron suerte de haber avanzado de fase.



“Nos hemos complicado mucho la vida. Es increíble, estamos en semifinales, pero no estoy contento con el rendimiento. Fuimos descuidados, tuvimos errores tácticos y no estuvimos lo suficientemente rápidos. Tuvimos suerte”, señaló el entrenador oriundo de Alemania, quien claramente desmereció a su equipo a pesar de vencer a los noruegos. Tras la ácida crítica, fue la figura inglesa quien le paró los carros a Tuchel.

Bellingham le responde a Tuchel

Jude Bellingham fue la figura del partido, al marcar el doblete que logró la clasificación de los ingleses a semifinales del Mundial 2026. Tras recibir su galardón, el volante del Real Madrid recibió las críticas de su entrenador, y no dudó en respaldar al equipo que se enfrentó a una Noruega llena de estrellas.

“Sin comentarios. Tal vez él no sabe en este tipo de condiciones contra jugadores como Haaland, Odegaard, Nusa o Sorloth. No es un equipo fácil. Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos continuar con eso al entrar entre los cuatro mejores del torneo. No vas a ganar todos los juegos haciendo estallar la pelota o con 1.000 pases. A veces tienes que ganar sucio, y eso hicimos”, señaló Bellingham, quien le paró los carros a Tuchel tras señalar que el equipo había clasificado con suerte.

Tras sus declaraciones, Bellingham y Tuchel tendrán que dejar de lado sus diferencias lo más pronto posible, ya que ambos tendrán el reto más importante de sus carreras el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, al enfrentar a Argentina por las semifinales del Mundial 2026.