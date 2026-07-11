Datos Clave Yamal enciende el debate: El astro español ninguneo a la actual campeona del mundo y eligió a dos europeos como candidatos al título. Scaloni no se mete en polémicas: El técnico campeón del mundo prefirió no entrar en debates y apuntar al próximo compromiso de Argentina. ¿Cuándo juega Argentina?: La Albiceleste se enfrenta esta noche a las 21:00 horas a Suiza en el Estadio Kansas City por los cuartos de final.

España logró una trabajada clasificación a las semifinales del Mundial 2026, al vencer en la agonía a Bélgica por 2-1. El pase de La Furia Roja entra en los libros de historia, ya que es la segunda vez que España alcanza esta instancia, mientras que la primera vez fue el año 2010 cuando se coronaron campeones mundiales. Con este registro, en el país europeo ya cuentan con confianza de sobra para su próximo encuentro, que será ante Francia, o así lo hace parecer la estrella de la selección, Lamine Yamal.

Posterior a la victoria por cuartos de final, Yamal fue elegido como el jugador del partido, y fue consultado sobre el próximo enfrentamiento ante Les Bleus en la ronda de los cuatro mejores. El extremo del Barcelona fue categórico, al señalar que, “Francia y España son las dos mejores selecciones. Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Si Francia tiene que temer a alguien es a nosotros, que ya los hemos eliminado antes”.

Las palabras de Lamine no solamente generaron discusión por nombrar a sus dos favoritas a ganar el título, sino que llegó a los oídos argentinos, quienes son actuales campeones del certamen. Es por ello que en rueda de prensa, Lionel Scaloni le respondió al astro español.

Scaloni coincide con los favoritos de Yamal

En reunión con los medios previos a su encuentro ante Suiza, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, mencionó que el encuentro entre europeos en semifinales del Mundial 2026 puede ser considerada una final anticipada, pero no entró en debate con Yamal al dejar afuera al país trasandino de la discusión sobre quién es favorito.

“No escuché lo que dijo. Nosotros estamos centrados en nuestro partido. No pienso en si somos favoritos a ganar o no”, señaló el mandamás argentino, quien salió de la discusión de manera serena para no generar conflicto con los dichos de Yamal. Además, agregó que cada uno puede pensar lo que quiera sobre quién es la mayor candidata.

Con esta respuesta, Scaloni apuntó a su próximo encuentro por los cuartos de final de la cita planetaria. Argentina deberá enfrentar este sábado 11 de julio a Suiza por un pase a las semifinales. El duelo se jugará en el Estadio Kansas City a partir de las 21:00 horas. El ganador del cotejo deberá enfrentarse al ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.