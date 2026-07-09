Datos Clave Un castigo ejemplar: FIFA ectiende sanción a figura inglesa expulsada en octavos ante México. ¿Favorece a Argentina?: Los actuales campeones del mundo podrían favorecerse de la sanción en caso de llegar a semis. ¿Cómo actuará Tuchel?: El técnico de Inglaterra podrá contar con un jugador con quien ganó la Champions en el Chelsea.

Los octavos de final del Mundial 2026 nos entregaron partidazos y momentos icónicos en la cita planetaria, pero no estuvo exenta de tener polémicas, como por ejemplo la roja anulada a Balogun o los goles anulados a Egipto que encaminaron la clasificación Argentina a cuartos de final. Ya en cuartos de final, las polémicas no quedan fuera, ya que un jugador inglés sufrió una severa sanción, que podría perjudicar a Inglaterra si sigue avanzando en el torneo.

El pasado domingo 5 de julio, Inglaterra venció por 3-2 a México en el Estadio Azteca. En el duelo, a los 52’ minutos el defensor Jarrell Quansah entró de manera desmedida ante Jesús Gallardo. Posterior a la revisión del VAR, el juez central decidió expulsar al lateral de los Tres Leones, por lo que se perdería los cuartos de final, pero la FIFA dictaminó otra cosa y alargó su sanción, la cual podría favorecer a los argentinos.

La sanción a Quansah que celebra Argentina

Durante esta jornada, la FIFA estudió la sanción de Quansah por su roja directa ante México, y decidió extenderla para una fecha más, es decir, el lateral se perderá una hipotética semifinal del torneo si Inglaterra logra superar los cuartos de final.

Inglaterra deberá medirse ante Noruega el próximo sábado 11 de julio a partir de las 17:00 horas en el Estadio Miami. En aquel encuentro, Thomas Tuchel tendrá que mover su esquema para enfrentar a los nórdicos, debido a que Quansah es su lateral titular y uno de los pilares de la zaga defensiva.

En caso de que los Tres Leones salgan victoriosos del encuentro ante los Vikingos, deberán enfrentar al ganador del choque entre Argentina y Suiza, quienes reciben como un obsequio del ente regulador la sanción al jugador inglés. El duelo entre los actuales campeones del mundo y los europeos se disputará el mismo sábado posterior al encuentro de ingleses y noruegos.

¿Quién reemplazará a Quansah?

Tras la ejemplar sanción que recibió Jarrel Quansah debido a su entrada y expulsión ante México por los octavos de final, Tuchel tendrá que tomar una decisión si cambiar su formación o solo reemplazar al lateral por un jugador que use la misma posición. Se espera que el entrenador solo cambie de jugador, y el que lo reemplace sea Reece James, lateral y capitán del Chelsea, quien tiene la máxima confianza del entrenador, ya que Tuchel ganó una Champions League junto a los londinenses con James como estandarte del equipo en el año 2021.