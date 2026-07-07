Con la mira puesta en una tercera semifinal consecutiva de Mundial, Francia, dos veces campeona, debe superar a Marruecos en los cuartos de final, cuando dos rivales conocidos se enfrenten en Boston este jueves.

El equipo que gane esta reedición de la semifinal de 2022 avanzará a las semifinales, donde esperará España o Bélgica.

Previa del partido Francia vs Marruecos

Después de arremangarse y sobrevivir a las “artes oscuras” de Paraguay en la segunda ronda eliminatoria, la favorita Francia se prepara para otro cuarto de final mundialista.

Cinco victorias consecutivas han ayudado a Les Bleus a liderar el Grupo I y luego dejar en el camino a Suecia y La Albirroja; aunque necesitó un penal de Kylian Mbappé para derrotar finalmente a esta última, ha marcado 13 goles en el proceso.

Un potente cuarteto ofensivo formado por Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola ha sido perfectamente complementado por Désiré Doué, cuyo prolijo trabajo de pies consiguió ese penal crucial contra Paraguay.

Todo bajo la dirección de Didier Deschamps, quien dejará el cargo después de este torneo. Francia ha ganado ahora 11 de sus últimos 12 partidos competitivos, incluidos los últimos siete de manera consecutiva.

Además de haber sido capitán del plantel de 1998 que conquistó la gloria mundial en casa, Deschamps dirigirá su partido número 25 en Mundiales este jueves, igualando el histórico récord de Helmut Schön.

De vuelta en Boston, donde Les Bleus ya vencieron 4-1 a una Noruega debilitada, el veterano entrenador buscará su victoria número 20 en el escenario más grande del fútbol.

Pronóstico Francia vs Marruecos / © Iconsport

Mientras tanto, Marruecos intentará finalmente vencer a Francia en el séptimo intento, después de haber perdido cuatro y empatado dos de sus enfrentamientos hasta ahora.

El único cruce competitivo tuvo lugar en Qatar 2022, con una derrota 2-0 en semifinales que puso fin a la magnífica campaña marroquí en aquel Mundial.

Una vez más, los Leones del Atlas han completado cinco partidos invictos para comenzar un Mundial antes de encontrarse con Les Bleus, mientras siguen abriendo nuevos caminos para el fútbol africano.

Ubicado séptimo en el mundo, el equipo de Mohamed Ouahbi terminó segundo en el Grupo C antes de vencer a Países Bajos en penales y despachar con autoridad a Canadá, coanfitrión del torneo.

Después de un inicio lento en su cruce de octavos, el doblete de Azzedine Ounahi en el segundo tiempo permitió a Marruecos tomar el control, y el suplente Soufiane Rahimi aplicó el toque final en el tiempo agregado.

Como resultado, están invictos en 10 partidos consecutivos desde la polémica final de la Copa Africana de Naciones de enero, pero extender esa racha podría ser su prueba más feroz hasta ahora.

Rendimiento reciente

Francia, Mundial:

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Francia, todas las competiciones:

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Marruecos, Mundial:

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Marruecos, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Francia vs Marruecos / © Iconsport

Con su gol ganador contra Paraguay, el capitán de Francia, Mbappé, llegó a siete tantos en el torneo, igualado con Lionel Messi y Erling Haaland en una carrera por la Bota de Oro llena de estrellas, y volverá a portar el brazalete.

Ahora con 19 goles mundialistas, el delantero de Real Madrid también está inmerso en una fascinante batalla con Messi por liderar la tabla histórica de goleadores.

Es poco probable que su entrenador realice cambios en un once titular asentado, ya que Manu Koné podría continuar reemplazando a Aurélien Tchouaméni en el mediocampo. Uniéndose a Marcus Thuram en la lista de ausentes, este último no estuvo en el partido contra Paraguay y posteriormente se perdió varios días de entrenamiento por una lesión en el muslo.

La principal duda física de Marruecos tiene que ver con el nuevo jugador de Bayern Munich, Ismael Saibari, quien impresionó durante la fase de grupos, pero fue reemplazado temprano en su cruce de octavos.

Su distensión en los isquiotibiales podría significar que Rahimi ocupe el puesto de delantero, mientras que está por verse si el central Chadi Riad está completamente en forma después de dejar su lugar a Redouane Halhal la última vez.

Después de asistir dos goles contra Canadá, el creador clave Brahim Díaz posee el récord africano histórico con cuatro asistencias en Mundiales; además, ha registrado 10 participaciones de gol con su selección este año.

Posibles formaciones Francia vs Marruecos

Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Marruecos:

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi

Pronóstico Francia vs Marruecos

Nuestro pronóstico: Francia 1-0 Marruecos, en tiempo extra

Extendiendo su superioridad en el historial directo, Francia debería imponerse por poco a Marruecos y alcanzar otra semifinal, muy probablemente después de un partido tenso y muy disputado.

Con jugadores decisivos en todo el último tercio, Les Bleus pueden domar a los valientes Leones del Atlas en Boston, así que revisa la guía de Sports Mole sobre los mejores sitios de apuestas del Mundial.

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