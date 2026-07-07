Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio en el BC Place Stadium de Vancouver por los octavos de final del Mundial 2026.

Dos selecciones en clara curva ascendente buscan meterse entre los cuatro mejores del mundo, después de campañas muy sólidas tanto en la fase de grupos como en los octavos.

Suiza vs Colombia, minuto a minuto

La previa del Suiza vs Colombia

Suiza llega a esta instancia como líder del Grupo B y con una racha invicta en el torneo. Tras el 1-1 inicial ante Qatar, el equipo de Murat Yakin reaccionó con fuerza: goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y venció 2-1 a Canadá para quedarse con el primer puesto. En octavos, superó 2-0 a Argelia, consolidando un bloque compacto que concede poco y aprovecha muy bien las transiciones. El doble pivote Granit Xhaka–Remo Freuler, sumado a la frescura de Johan Manzambi y la pegada de Breel Embolo, sostiene un equipo muy equilibrado.

Colombia llega también como líder, en su caso del Grupo K, y sin conocer la derrota. Los Cafeteros vencieron 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a RD Congo y empataron 0-0 con Portugal, apoyados en una defensa muy sólida. En octavos, el conjunto de Néstor Lorenzo se impuso 1-0 a Ghana, con gol de Jhon Arias, y encadena varios partidos dejando su arco en cero. La mala noticia es la lesión de Jhon Córdoba, que se pierde el resto del torneo por un problema en el isquiotibial; su lugar lo ocupa Luis Suárez, quien ya dio una asistencia clave en la ronda anterior.

Formaciones de Suiza vs Colombia

Probable formación de Suiza:

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Probable formación de Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz.

DT: Néstor Lorenzo.

¿Dónde ver Suiza vs Colombia en vivo desde Chile?

El partido entre Suiza y Colombia se jugará este martes 7 de julio a las 16:00 horas en el BC Place Stadium de Vancouver. En Chile, el encuentro se podrá ver en vivo por Chilevisión, DSports y vía streaming a través de DGO y Paramount+.