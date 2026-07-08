Acercándose a una segunda corona mundial, España, ex campeona del mundo, enfrentará a la eterna dama de honor Bélgica en el segundo cuarto de final del Mundial 2026 este viernes.

Listas para medirse en Los Ángeles, las selecciones europeas están a un paso de una semifinal contra Francia o Marruecos.

Previa del partido España vs Bélgica

Casi 16 años exactos después de su histórico éxito en Sudáfrica, España está ahora a tres victorias de volver a saborear la gloria mundialista.

Hasta ahora este verano, el equipo de Luis de la Fuente lideró el Grupo H y pasó con comodidad sobre Austria en la primera ronda eliminatoria, antes de afrontar un cruce de octavos contra Portugal.

Derrotada por su rival ibérico en la final de la UEFA Nations League del año pasado, fue La Roja la que prevaleció cuando realmente importaba, ya que el gol tardío de Mikel Merino separó a ambos equipos.

Eso instaló a España en su sexto cuarto de final mundialista; después de ser eliminada en cada uno de los primeros cuatro, dejó en el camino a Paraguay antes de levantar finalmente el trofeo en 2010.

La solidez ha sido la clave. Como el único equipo que aún no ha recibido goles en esta fase final, España acumula ahora un récord de seis porterías en cero consecutivas en el Mundial, una racha que equivale a más de 10 horas de fútbol.

Bajo el mando de De la Fuente, la vigente campeona europea también ha avanzado en sus seis partidos eliminatorios importantes hasta la fecha, lo que sugiere que podría ser muy difícil de detener.

No solo eso: la historia también pesará bastante del lado de La Roja cuando enfrente a los Diablos Rojos de Bélgica, ya que ganó nueve de los últimos 11 enfrentamientos entre ambas selecciones desde que sufrió una derrota en la Euro 1980.

Sin embargo, el cruce más reciente tuvo lugar hace casi 10 años y, antes del tercer duelo mundialista entre ambas, hasta ahora hay una victoria para cada lado.

Pronóstico España vs Bélgica / © Iconsport

Bélgica ha avanzado en dos de sus tres cuartos de final mundialistas previos, y ahora puede apuntar a replicar al célebre plantel de 1986 que eliminó nada menos que a España en esta misma instancia.

Este año, los Diablos Rojos terminaron en la cima del Grupo G pese a algunas actuaciones poco convincentes, y luego robaron una dramática victoria 3-2 sobre Senegal en los dieciseisavos.

Con los penales asomando, el capitán Youri Tielemans marcó el gol más tardío registrado en la historia de los Mundiales, lo que preparó un duelo en Seattle contra Estados Unidos.

Ya sometido a bastante escrutinio, el técnico francés Rudi García asumió un riesgo al dejar a Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y al máximo goleador histórico Romelu Lukaku en el banco, pero fue recompensado con una impresionante victoria 4-1.

Charles De Ketelaere encontró la red dos veces antes de que Hans Vanaken añadiera el tercero de Bélgica; y para coronarlo todo, Lukaku llegó tardíamente para marcar por tercer partido consecutivo como suplente.

Después de una intensa controversia previa al partido por el caso Folarin Balogun, el equipo de García terminó de manera contundente con las esperanzas de los coanfitriones, mientras mantuvo su impresionante promedio goleador en este torneo por encima de 2,5 tantos por partido.

Es justo decir que pocos pronosticaron semejante resurgimiento. La eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022 parecía anunciar el final de una “generación dorada” en declive, pero los belgas están ahora invictos en 18 partidos y todavía tienen la mirada puesta en el premio más grande del fútbol.

Rendimiento reciente

España, Mundial:

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España, todas las competiciones:

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Bélgica, Mundial:

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Bélgica, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico España vs Bélgica / © Iconsport

España ha mantenido un equipo relativamente estable desde su primer partido, y no es probable que De la Fuente toque demasiado su formación este viernes.

Los principales debates son si Marcos Llorente, Fabián Ruiz o Merino, autor del gol ganador en octavos, pueden abrirse paso hacia el once inicial.

Preparado nuevamente para el banco, Nico Williams todavía no está completamente en forma tras una lesión en el aductor, pero su compañero estrella de la Euro 2024, Lamine Yamal, será titular por la banda derecha de La Roja.

En ataque, el delantero de Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha registrado 23 participaciones de gol en sus últimas 17 titularidades internacionales.

Mientras tanto, se espera que De Ketelaere continúe como falso nueve de Bélgica, con Lukaku nuevamente relegado al banco; este último anotó su gol número 93 con la selección la última vez.

Descartado del once ante Estados Unidos, De Bruyne había sido sustituido en cada uno de los primeros cuatro partidos, después de haber jugado previamente el encuentro completo en 13 apariciones mundialistas consecutivas, pero podría regresar para los cuartos de final.

Ahora hay una vacante en el mediocampo, ya que Amadou Onana sufrió la agonía de una lesión de ligamento cruzado anterior el lunes; Vanaken y Nicolas Raskin también podrían entrar en los planes de García.

Antes primera opción, Zeno Debast aún no ha participado en esta fase final debido a una lesión en la pierna, por lo que la línea de cuatro belga debería mantenerse sin cambios.

Posibles formaciones España vs Bélgica

España:

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Bélgica:

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Pronóstico España vs Bélgica

Nuestro pronóstico: España 1-0 Bélgica

Puede haber más garra que glamour en este cruce completamente europeo, ya que España suele mantener a sus rivales a raya dominando la pelota y asfixiándolos hasta someterlos.

Por su parte, Bélgica ha marcado con libertad, pero enfrentarse a una de las favoritas según la guía de apuestas del Mundial de Sports Mole seguramente será un paso demasiado grande.

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