El Mundial 2026 cuenta con una gran polémica previo al encuentro de los locales, Estados Unidos, ante Bélgica por los octavos de final del certamen, ya que durante esta jornada se dio a conocer que la figura de los norteamericanos, Folarin Balogun, podrá estar disponible para el encuentro, a pesar de ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina.

A los 64’ minutos del encuentro entre estadounidenses y bosnios, Balogun cometió un planchazo sobre Tarik Muharemovic, muy similar a la de Messi en fase de grupos que no tuvo sanción. Tras revisión del VAR, el colegiado le sacó roja al atacante. Posterior al encuentro de 16vos de final, Folarin señaló que fue un accidente la patada cometida, ya que no hubo intención de lesionar y tampoco había otra parte donde apoyar la pierna por la velocidad de la jugada.

A pesar de la sanción, la FIFA decidió revertir la expulsión, y la noticia fue celebrada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump mediante sus medios de comunicación, abriendo el debate de si hubo alguna presión externa sobre el ente regulador del deporte ante una situación que acomplejaba a los locales del torneo.

Trump agradece a la FIFA por el caso Balogun

Según la Comisión Disciplinaria de la FIFA, el ente regulador se respaldó en el Artículo 27 del Código de Procedimientos de Defensa, manifestando que no hay razones para mantener la expulsión de Folarin Balogun. Esta decisión cae como anillo al dedo para Mauricio Pochettino, quien no deberá cambiar su esquema para el partido de octavos.

La noticia llegó hasta la Casa Blanca, y fue celebrada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. El presidente norteamericano señaló en su red social, Truth Social, que la FIFA hizo lo correcto ante la situación y revirtieron una gran injusticia.

Folarin Balogun podrá estar presente en el duelo de octavos de final ante Bélgica, y es la gran carta en ofensiva de los norteamericanos. El atacante ha jugado tres de cuatro partidos del Mundial 2026, y ha marcado tres goles y una asistencia. Con la reversión de su tarjeta, se espera que Balogun acompañe a Christian Pulisic en la ofensiva ante los europeos.

Bélgica furiosa por la decisión de la FIFA

Hace unos minutos mediante su sitio web, la Real Federación Belga de Fútbol reaccionó ante la decisión de la FIFA de revertir la suspensión de Folarin Balogun para el encuentro entre europeos y estadounidenses en octavos de final. La federación apunta que el ente regulador se contradice en su decisión, ya que en el artículo 10.5 del Reglamento de Competiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se especifica que la tras una expulsión el jugador queda automáticamente suspendido y con opción de contar con sanciones adicionales.

También, la asociasión belga señala que se reiteró esta medida en la Circular No.16 de la copa, que se envió a todos los participantes el 12 de mayo del presente año y en la Reunión de Coordinación de Partidos previo a cada encuentro de la cita planetaria.

Por último, la Real Federación Belga de Fútbol concluyó su comunicado mencionando que estudiara el expediente minuciosamente para apelar a la decisión de la FIFA.