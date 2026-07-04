Datos Clave Dos Laterales Lesionados: James y Quansah no llegan; Spence repite como titular. Kane Sigue Encendido: El capitán marcó el doblete que eliminó al Congo en dieciseisavos. Azteca como Factor: El estadio históricamente hostil complica a cualquier equipo europeo.

Inglaterra llega a México con el cartel de una de las grandes candidatas al título en el Mundial 2026, aunque todavía sin encontrar su mejor versión colectiva.

Thomas Tuchel todavía no ha logrado un funcionamiento colectivo dominante en su primer Mundial al mando de los Tres Leones, pero cuenta con individualidades de sobra para sostenerse entre los principales favoritos. Inglaterra superó el Grupo L por encima de Croacia, Ghana y Panamá, y en dieciseisavos remontó ante República Democrática del Congo con un doblete tardío de Harry Kane para ganar 2-1.

Inglaterra sufre con el lateral derecha

El mayor problema de Tuchel de cara a este cruce sigue siendo la banda derecha de su defensa. Reece James arrastra una lesión de isquiotibiales desde el empate ante Ghana, mientras que Jarell Quansah, su reemplazo natural, sufrió un esguince de tobillo en la victoria sobre Panamá y tampoco llegó a tiempo para enfrentar a los congoleños. Si ninguno de los dos recupera la condición física óptima, Djed Spence se mantendría como titular en esa posición, tal como ocurrió en dieciseisavos.

La probable alineación de Inglaterra ante México sería: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon.

Inglaterra contra México y la altitud

México recibirá a Inglaterra como local en el Estadio Azteca, un factor que Tuchel no subestima pese al favoritismo teórico de su equipo. Los Tres Leones llegan invictos, con seis goles a favor y solo dos en contra durante la fase de grupos, pero deberán manejar el desgaste físico de las bajas en defensa y el peso de un estadio históricamente hostil para las selecciones europeas.

Para Tuchel, este cruce representa la primera gran prueba de fuego fuera de casa en el certamen: un ambiente hostil, la altitud de la Ciudad de México y un rival que llega con la confianza intacta tras hacer historia ante Ecuador. Para Epicbet, Inglaterra es el equipo que avanzará a los cuartos de final.