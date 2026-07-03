Colombia y Ghana se miden este viernes 3 de julio a las 22:30 horas de Chile en el Kansas City Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante Suiza.

Colombia llega como líder del Grupo K tras una fase de grupos muy sólida, mientras que Ghana avanzó como uno de los mejores terceros del torneo y quiere volver a hacer ruido en una instancia decisiva. El árbitro del encuentro es el francés Clément Turpin. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Colombia vs Ghana, minuto a minuto

La previa del Colombia vs Ghana

Colombia llega a esta fase eliminatoria con confianza y con la sensación de haber consolidado un equipo serio. El conjunto de Néstor Lorenzo igualó con Portugal en un partido de alto nivel, y venció a RD Congo y Uzbekistán para terminar primero del Grupo K. La base del equipo la sostienen James Rodríguez como cerebro ofensivo, Luis Díaz como extremo desequilibrante y Jhon Córdoba como referencia en el área. El mediocampo con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta aporta equilibrio y presión alta. Colombia quiere confirmar que su liderato no fue casualidad y dar el paso hacia los octavos con autoridad.

Ghana, por su parte, llegó hasta aquí con la receta clásica de las selecciones africanas que sorprenden en torneos grandes: orden, intensidad y capacidad para golpear en el momento justo. Los Estrellas Negras de Carlos Queiroz sumaron una victoria ante Panamá, un empate sin goles frente a Inglaterra y una derrota ajustada con Croacia, resultados que les alcanzaron para avanzar como uno de los mejores terceros. El capitán Thomas Partey es la brújula del equipo, mientras que Antoine Semenyo y Jordan Ayew aportan velocidad y oficio en ataque. Ghana sabe que, si logra llevar el partido a un terreno físico, puede complicarle la noche a Colombia.

Formaciones de Colombia vs Ghana

Probable formación de Colombia:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Posible once de Ghana:

Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

¿Dónde ver Colombia vs Ghana en vivo?

El duelo entre Colombia y Ghana se disputará este viernes 3 de julio a las 21:30 horas de Chile en el Kansas City Stadium. El árbitro del partido es el francés Clément Turpin. En Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y DGO