Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio a las 13:00 horas de Chile en el Houston Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador se cruzará en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo entre Francia y Paraguay.

El árbitro del encuentro es el inglés Michael Oliver. Sigue todas las alternativas de este partido en vivo y minuto a minuto.

Canadá vs Marruecos, minuto a minuto

La previa del Canadá vs Marruecos

Canadá llega a los octavos como anfitrión y con una mezcla de euforia y presión. En la fase de grupos empató 1-1 con Bosnia, goleó 6-0 a Qatar y perdió 2-1 ante Suiza, resultados que lo dejaron como segundo del Grupo B. En los dieciseisavos de final, el equipo de Jesse Marsch superó 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles con gol de Stephen Eustáquio, en un partido ajustado que se destrabó en el tramo final. El ataque se apoya en la dupla Jonathan David–Cyle Larin, mientras que el extremo Tajon Buchanan aporta velocidad por banda y Maxime Crépeau sostiene el arco.

Marruecos volvió a mostrar su perfil copero en este Mundial. En la fase de grupos, los Leones del Atlas empataron con Brasil y vencieron a Escocia y Haití, avanzando sin derrotas y con una defensa sólida. En los 16vos protagonizaron uno de los partidos más dramáticos del torneo: 1-1 ante Países Bajos en Monterrey y clasificación por penales, recordando la versión que los llevó a semifinales en Qatar 2022. El equipo de Mohamed Ouahbi se apoya en la jerarquía de Yassine Bounou en el arco, la dupla de laterales superélite Achraf Hakimi–Noussair Mazraoui y el talento de Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Bilal El Khanouss en tres cuartos de cancha.

Formaciones de Canadá vs Marruecos

Probable formación de Canadá:

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin.

Probable formación de Marruecos:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss, Ismael Salibari.

¿Dónde ver Canadá vs Marruecos en vivo?

El duelo entre Canadá y Marruecos se disputará este sábado 4 de julio a las 13:00 horas de Chile en el Houston Stadium, Houston. El árbitro del encuentro es el inglés Michael Oliver. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.