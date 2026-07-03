Datos Clave Horario en Riesgo: Brasil vs Noruega podría moverse de 16:00 a 17:00 horas de Chile. Tormenta Genera Caos: Las lluvias en Ciudad de México provocan el efecto dominó. FIFA Aún No Confirma: No hay comunicado oficial; se recomienda monitorear canales del torneo.

La tormenta que amenaza la Ciudad de México no sólo complica el México vs Inglaterra, también puede mover el horario de Brasil vs Noruega. Así de interconectada está la programación del Mundial 2026 en sus octavos de final. La FIFA evalúa adelantar el duelo entre ingleses y mexicanos para evitar las tormentas eléctricas previstas para la tarde-noche del domingo en el Estadio Azteca, y esa decisión tiene un efecto dominó directo sobre el partido de la Verdeamarela en Nueva Jersey.

El problema es de superposición. Si México vs Inglaterra se adelanta varias horas, existe el riesgo de que ese partido se extienda hasta la prórroga o los penales justo cuando Brasil y Noruega esté comenzando. Para la FIFA eso es inaceptable desde el punto de vista televisivo y logístico, por lo que la solución más lógica sería retrasar el inicio del partido brasileño.

¿Qué horario tendría Brasil vs Noruega?

Inicialmente programado para las 16:00 horas de Chile del domingo 5 de julio, el partido entre Brasil y Noruega podría moverse a las 17:00 horas si la FIFA decide reorganizar la jornada.

La causa de fondo sigue siendo la misma: las tormentas eléctricas sobre Ciudad de México que ya retrasaron una hora el partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final. El protocolo de seguridad de la FIFA es claro en estos casos, y el organismo no arriesga la integridad de los espectadores ni la transmisión global del torneo.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado que confirme la modificación del horario de Brasil vs Noruega. Todo lo que existe son evaluaciones internas que, contempla este escenario como una posibilidad real. La recomendación es la misma de siempre en estos casos: monitorear los canales oficiales del torneo durante las próximas horas, porque el aviso puede llegar con poca anticipación.

¿Quién es favorito en el Brasil vs Noruega?

Si fuese por historia, Brasil tendría una ventaja en este duelo, pero esos datos no entran a la cancha. Lo cierto es que el equipo de Ancelotti y Noruega han tenido un torneo destacado, también cuentan con individualidades extraordinarias, por lo que es difícil dirimir quién puede quedarse con este partido.

Cruzando todos los datos del torneo, Epicbet cree, al igual que Haaland, que Brasil sacará los pasajes a los cuartos de final.