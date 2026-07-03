Australia y Egipto se miden este viernes 3 de julio a las 14:00 horas de Chile en el Dallas Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Los Socceroos quieren ganar su primera llave mundialista y los Faraones sueñan con superar por primera vez una ronda de eliminación directa. El árbitro del partido es el uruguayo Gustavo Tejera. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Australia vs Egipto, minuto a minuto

La previa del Australia vs Egipto

Australia llega a Dallas con la mezcla de ambición y confianza de quien ya dio un golpe histórico. El equipo de Tony Popović sorprendió al vencer 2-0 a Turquía en el debut, luego perdió 0-2 con Estados Unidos y cerró la fase de grupos con un 0-0 ante Paraguay que le permitió clasificar segundo del Grupo D. La selección oceánica apuesta por un bloque físico, ordenado y vertical, con Jackson Irvine como líder del mediocampo y Nestory Irankunda como la gran apuesta ofensiva. En el arco, Patrick Beach ha sido seguro, mientras que Harry Souttar y Alessandro Circati sostienen la línea defensiva. El objetivo es claro: romper su propio techo y avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial.

Egipto llega al partido con la figura de Mohamed Salah como bandera y la ilusión de hacer algo grande en este torneo. Los Faraones empataron 1-1 con Bélgica, igualaron 1-1 con Irán y vencieron 3-1 a Nueva Zelanda para terminar segundos del Grupo G. El equipo cuenta con una columna vertebral importante: Mostafa Shobeir Oufa en el arco, Rami Rabia y Yasser Ibrahim en defensa, Marwan Ateya y Emam Ashour en la mitad y, arriba, la dupla de Mohamed Salah y Omar Marmoush como los principales generadores de peligro. Egipto nunca ha superado una llave de mata-mata en un Mundial y llega con la urgencia de cambiar esa historia.

Formaciones de Australia vs Egipto

Probable formación de Australia:

Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popović.

Probable formación de Egipto:

Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko, Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

¿Dónde ver Australia vs Egipto en vivo?

El duelo entre Australia y Egipto se disputará este viernes 3 de julio a las 15:00 horas de Chile en el Dallas Stadium. El árbitro del partido es el uruguayo Gustavo Tejera. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.