España y Austria se miden este jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.

España llega como uno de los máximos favoritos al título y ganó el Grupo H con una campaña sólida, mientras que Austria fue segunda del Grupo J y llega con la confianza de haber competido de igual a igual con Argentina. El árbitro del encuentro es el sueco Glenn Nyberg. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto

España vs Austria, minuto a minuto

La previa del España vs Austria

España llega a Los Ángeles con el cartel de candidato y el desafío de confirmar que su nuevo ciclo tiene ADN de campeón. El equipo de Luis de la Fuente empató sin goles con Cabo Verde en el debut, pero se recompuso con una goleada 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase de grupos con una victoria ajustada ante Uruguay, suficiente para quedarse con el primer puesto del Grupo H. La gran noticia es la recuperación de Lamine Yamal, quien ya mostró chispazos de su talento y se perfila como uno de los factores diferenciales del torneo. El mediocampo con Rodri, Pedri y Fabián Ruiz es el sostén del juego, mientras que Ferran Torres y Mikel Oyarzabal aportan el gol y la movilidad en ataque. España quiere meterse en cuartos sin sorpresas.

Austria llega al partido después de un grupo durísimo en el que terminó segundo tras sumar victorias, empates y una derrota ajustada ante Argentina. El equipo de Ralf Rangnick es uno de los más intensos del torneo y se apoya en una base física y táctica muy marcada: David Alaba aporta liderazgo desde la defensa, Marcel Sabitzer es el cerebro del mediocampo y Marko Arnautović sigue siendo el gran referente en el área. La duda principal pasa por el nivel físico de Konrad Laimer y la capacidad de Austria para sostener el ritmo ante la posesión española. Si logra cerrar espacios y salir rápido, puede incomodar al favorito.

Formaciones de España vs Austria

Formación de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri Hernández, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena DT: Luis de la Fuente.

Probable formación de Austria:

Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Michael Gregoritsch DT: Ralf Rangnick.

¿Dónde ver España vs Austria en vivo?

El duelo entre España y Austria se disputará este jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Los Ángeles. El árbitro del partido es el sueco Glenn Nyberg. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y Chilevisión. En Streaming se puede ver por DGO y Paramount+.