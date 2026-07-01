Bélgica y Senegal se miden este miércoles 1 de julio a las 16:00 Chile en el Seattle Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El árbitro del partido es el hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Bélgica vs Senegal, minuto a minuto

La previa del Bélgica vs Senegal

Bélgica llegó a los 16vos por la puerta trasera, pero con la moral de quien despertó a tiempo. Los Diablos Rojos del DT Rudi García sufrieron durante dos partidos —el empate 1-1 con Egipto y el 0-0 con Irán fueron resultados que avergonzaron a un equipo con el talento de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku y Leandro Trossard— hasta que la goleada 5-1 ante Nueva Zelanda en la Fecha 3 los catapultó al primer lugar del Grupo G y les devolvió la confianza. Ahora Rudi García rompe con su once habitual: Charles De Ketelaere del Atalanta entra como mediapunta en lugar de Lukaku, y Hans Vanaken del Brujas reemplaza a Nicolas Raskin en el doble pivote.

Senegal llegó a este 16vo por un camino aún más accidentado: las derrotas ante Francia y Noruega dejaron a los Leones de la Teranga al borde de la eliminación, pero la goleada 5-0 ante Irak en la Fecha 3 les dio el pasaje como mejores terceros. El DT Pape Thiaw mantiene el mismo once que arrasó a Irak: Mané del Al Nassr como referente absoluto, Nicolas Jackson segundo delantero, Ismaïla Sarr del por la banda y el motor Lamine Camara en el mediocampo. La defensa con el capitán Kalidou Koulibaly fue sólida en la goleada y llega con confianza.

Formaciones de Bélgica vs Senegal

Formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

Formación de Senegal:

Mory Diaw; Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

¿Dónde ver Bélgica vs Senegal en vivo?

El duelo entre Bélgica y Senegal se disputará este miércoles 1 de julio a las 16:00 horas de Chile en el Seattle Stadium, Seattle. El árbitro del partido es el hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO y Paramount+.