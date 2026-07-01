Suiza tendrá que aplastar el sueño de Argelia de alcanzar los octavos de final del Mundial por apenas segunda vez en su historia cuando se enfrenten en el BC Place de Vancouver este viernes por la mañana.

Los suizos lideraron el Grupo B con siete puntos de nueve posibles, mientras que los cuatro puntos de Argelia y su peor diferencia de gol de -2 hicieron que terminara tercera en el Grupo J.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Suiza vs Argelia

Suiza merece un enorme crédito por terminar por delante de Canadá, coanfitrión del torneo, al que venció 2-1 el 24 de junio y superó durante largos pasajes, aunque sus rivales desperdiciaron numerosas ocasiones en el tiempo agregado del segundo tiempo.

Los Diablos Rojos cerraron la fase de grupos con siete goles marcados y tres recibidos, mientras que en la fase grupal de 2022 terminaron con cuatro goles a favor y tres en contra.

Si el técnico Murat Yakin lleva al país a los octavos de final, marcaría la cuarta vez consecutiva que los suizos alcanzan esa etapa de la competición.

El ganador del cruce eliminatorio del viernes enfrentará a Colombia o Ghana, y aunque ninguna de las dos selecciones debe ser subestimada, ambas deberían entusiasmarse con la posibilidad de alcanzar los cuartos de final, dado que esa ronda sería la primera instancia en la que Suiza o Argelia podrían enfrentar a un equipo del top 10 FIFA.

Suiza está invicta en sus últimos nueve partidos competitivos, período en el que consiguió seis victorias, con su única derrota en sus últimos 10 compromisos oficiales siendo una caída 3-2 ante España, campeona de la Euro 2024, en la Nations League en noviembre de 2024.

Los hinchas también tomarán confianza del hecho de que su equipo solo ha recibido más de un gol en uno de sus 14 partidos más recientes en todas las competiciones.

Suiza ha demostrado de manera consistente ser un rival complicado en grandes torneos, y la experiencia de sus principales figuras puede convertirla en favorita, aunque conviene mantenerse al día con nuestra guía de apuestas del Mundial 2026 para tomar una decisión informada con las casas de apuestas.

Pronóstico Suiza vs Argelia / © Iconsport

Argelia protagonizó un extraño empate 3-3 con Austria el 28 de junio, con ambos equipos sabiendo que una igualdad era suficiente para enviarlos a la fase eliminatoria.

Algunos observadores establecieron comparaciones con el infame choque conocido como la “vergüenza de Gijón” en el Mundial 1982, cuando Austria perdió 1-0 ante Alemania Occidental, un resultado que provocó la eliminación de Argelia de la competición por diferencia de gol.

Esta vez, los Guerreros del Desierto avanzaron a las rondas eliminatorias de un Mundial por apenas segunda vez en su historia, aunque la única vez que llegaron a octavos fue en 2014, cuando cayeron 2-1 ante Alemania, eventual campeona del torneo.

El entrenador Vladimir Petkovic solo ha sufrido una derrota en sus últimos siete partidos —una caída 3-0 ante Argentina el 17 de junio—, y un triunfo sobre los suizos sería su quinta victoria en ocho encuentros.

El duelo del viernes con Suiza será apenas el tercer enfrentamiento histórico de Argelia contra el equipo de la UEFA, después de perder 2-1 en noviembre de 1983 y 2-0 en mayo de 1986 en amistosos.

Rendimiento reciente

Suiza, Mundial:

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Suiza, todas las competiciones:

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Argelia, Mundial:

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Argelia, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Suiza vs Argelia / © Iconsport

La única preocupación por lesión de Suiza es Silvan Widmer, ya que el lateral no participó en el entrenamiento del domingo por molestias en la cadera, aunque no ha sido descartado.

Quizás Luca Jaquez sea recompensado por su actuación contra Canadá y comience como lateral derecho, mientras que Nico Elvedi y Manuel Akanji están listos para conservar sus lugares como defensores centrales.

Granit Xhaka es una inclusión segura en el mediocampo, mientras que la calidad técnica y combatividad de Johan Manzambi podrían ser útiles en un rol detrás del delantero Breel Embolo.

El atacante argelino Mohamed El Amine Amoura es seria duda debido a una lesión no especificada, y aunque tiene opciones de regresar en los próximos días, corre contra el tiempo para estar en condiciones.

Si no está listo para aparecer desde el inicio, se espera ver una línea ofensiva compuesta por Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri este viernes.

El mediocampista Nabil Bentaleb espera conseguir su partido internacional número 64, y podría recibir la tarea de proteger a los centrales Aissa Mandi y Ramy Bensebaini.

Posibles formaciones Suiza vs Argelia

Suiza:

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo

Argelia:

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri

Pronóstico Suiza vs Argelia

Nuestro pronóstico: Suiza 2-1 Argelia

Con dos cruces de dieciseisavos ya definidos por penales y otros tres decididos por un gol, no sería sorprendente que el partido del viernes fuera muy disputado.

Suiza tendrá que ser paciente contra Argelia, pero cuenta con bastante más experiencia en el escenario global, y quizás figuras como Xhaka ayuden a empujar a los suizos hasta la línea de meta y hacia los octavos de final.

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