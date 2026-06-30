Francia sigue a paso firme en el Mundial 2026. Los galos sacaron a relucir todas sus credenciales en los dieciseisavos de final, donde superaron sin mayores inconvenientes a Suecia por 3-0 y se inscribieron en octavos del torneo.

El elenco dirigido por Didier Deschamps cumplió con creces con el favoritismo que había en la previa y sorteó con éxito su primer cruce eliminatoria en la Copa del Mundo.

Mbappé comandó a Francia a los octavos del Mundial 2026

Francia fue ampliamente superior a Suecia durante todo el trámite del partido, sin embargo, le costó romper el cero del marcador. El encargado de lograrlo fue su principal figura, Kylian Mbappé, que a los 45 minutos sorprendió con una genialidad en el área sorteando a dos rivales para definir de gran forma y anotar el primero.

El segundo, en tanto, llegó en el complemento cuando tras una recuperación en la mitad de la cancha, Olise envió una habilitación perfecta para Bradley Barcola, que con un furioso remate superó al portero sueco y estiró las cifras a los 53’.

La guinda de la torta llegó sobre el final. Olise volvió a lucirse con una asistencia, esta vez para Mbappé, y la estrella de los galos no falló en el área para decretar el 3-0 definitivo a los 74 minutos.

Próximo partido de Francia en el Mundial

Tras imponerse a Suecia, el próximo partido de Francia en el Mundial 2026 será frente a Paraguay por los octavos de final el próximo sábado 4 de julio a las 17:00 horas de nuestro país en el Estadio Filadelfia.

Francia vs Suecia, minuto a minuto

La previa del Francia vs Suecia

Francia llega a este 16vo envuelta en una aureola de favorita indiscutida. Los Bleus del DT Didier Deschamps presentan su once de gala con Kylian Mbappé como líder absoluto. El extremo Ousmane Dembélé y el joven Bradley Barcola forman un tridente imparable por velocidad y desborde. Para Francia, ganar y avanzar a los octavos ante el eventual rival, el ganador de Costa de Marfil vs Noruega, es el único objetivo.

Suecia llega a Nueva York escribiendo una de las historias más inesperadas del torneo. El equipo de Graham Potter alcanzó los 16avos como mejor tercero de su grupo pese perder 1-5 ante Países Bajos en la Fecha 2. El gran duelo dentro del partido es el que protagonizarán los dos máximos referentes del equipo: Viktor Gyökeres y Alexander Isak forman una dupla delantera de primer nivel mundial. Para Suecia, eliminar a Francia sería el mayor resultado en su historia mundialista desde el tercer puesto de 1994.

Formaciones de Francia vs Suecia

Formación confirmada de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manuel Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise; Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.

Formación confirmada de Suecia:

Isak Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.

¿Dónde ver Francia vs Suecia en vivo?

El duelo entre Francia y Suecia se disputará este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, Dsport y en streaming a través de DGO y Paramount+.