Un partido muy parejo y con un desenlace muy emotivo fue el que jugaron Países Bajos y Marruecos por los Dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los africanos tuvieron que sufrir para derrotar en penales a los europeos e instalarse en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Partido tenso hasta el final

La primera fracción fue bastante tosca. Ambos equipos muy ordenados en defensa, se pegaron todo lo que quisieron e inquietaron a los porteros. Fue demasiado entretenido, con rosca entre los jugadores, con un holandés sangrando de la cabeza y con dos paradones extraordinarios de Bono y Verbruggen.

En el segundo tiempo fue un recital de Marruecos. Los africanos apretaron un poco más y dejaron contra las cuerdas a los europeos. Saibari y Hakimi se perdieron un par de google cantados y, como ya ha sido costumbre, la pausa de hidratación les robó el dinamismo.

A los 71 minutos llegó el desahogo de Países Bajos en los pies de Gakpo, cuando mejor jugaba Marruecos.. Un contragolpe demasiado rápido que Marruecos no logra impedir, Bono da rebote y este es capturado por Cody Gakpo. El delantero rompió en llanto, porque su esposa perdió al bebé que estaban esperando y este gol también lo conectó con sus emociones.

Los neerlandeses ya se sabían clasificados, es por eso que en la desesperación marroquí hicieron algo raro y muy efectivo: mandaron como centro delantero al defensor Issa Diop. La movida de los africanos tuvo premio a los 90’ con un cabezazo a lo Zamorano de Diop para el 1-1.

En el alargue los marroquíes se llevaron por delante a Países Bajos. A los 96’ Bart Verbruggen se transformó en el héroe del juego al salvar a holanda con la rodilla cuando llegaba el 2-1 de Marruecos. Saibari también se fue del campo con un corte en la ceja, por lo que ambos equipos pueden decir que dejaron su sangre en el campo.

Con su último aliento, Países Bajos llevó el partido a los penales. Ahí Neil El Aynaoui perdió el suyo e hizo sufrir a Marruecos, pero Kluivert falló el de él y luego Verbruggen se hizo un autogol y las cosas se empataron.

Timbers tenía la opción de poner arriba a Holanda pero le dio pésimo y le abrió una chance enorme a Marruecos, y Hakimi la mandó al palo y todo siguió igualado.

Summerville fue a patear, le rompió el arco Bono y este atajó con una mano. Saibari terminó dándole la clasificación a Marruecos a los octavos de final.

¿Cuándo vuelve a jugar ?

Marruecos enfrentarán en octavos de final a Canadá. Ese partido está pactado para el próximo 4 de julio a las 13:00 horas en Houston.

Países Bajos vs Marruecos, minuto a minuto

La previa del Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos llega a Monterrey en buena forma. La Naranja Mecánica del DT Ronald Koeman tuvo una fase de grupos de ensueño: el empate 2-2 con Japón en el debut fue el único tropiezo, antes de la goleada 5-1 a Suecia y la victoria 3-1 ante Túnez. Con 15 partidos consecutivos sin perder en Mundiales, la estadística histórica más llamativa del equipo, el bloque ofensivo con Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey es devastador.

Marruecos llega a este partido con el sueño de repetir la hazaña de Qatar 2022, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a semifinales de un Mundial eliminando a España, Portugal y Bélgica. El DT Mohamed Ouahbi presenta una columna vertebral renovada: Yassine Bounou en el arco, la dupla de centrales Issa Diop–Chadi Riad y los laterales Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui . En el ataque, la magia de Brahim Díaz y la velocidad de Bilal El Khanouss son las amenazas más peligrosas.

El ganador se medirá en los octavos de final ante Canadá.

Formaciones de Países Bajos vs Marruecos

Probable formación de Países Bajos:

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Probable formación de Marruecos:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss, Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

¿Dónde ver Países Bajos vs Marruecos en vivo?

El duelo entre Países Bajos y Marruecos se disputará este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey, Guadalupe. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.