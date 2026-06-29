Brasil y Japón se miden este lunes 29 de junio a las 13:00 Chile en el Houston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará en los octavos al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.

Brasil llega como uno de los máximos favoritos al título y viene de una fase de grupos sólida, mientras que Japón busca hacer historia: los Samuráis Azules nunca han superado los octavos de final en una Copa del Mundo, y eliminar al pentacampeón sería el resultado más grande en la historia del fútbol japonés.

Brasil vs Japón, minuto a minuto

La previa del Brasil vs Japón

Brasil llega a los dieciseisavos en el mejor momento posible. El Scratch del DT Carlo Ancelotti tuvo una fase de grupos sin fisuras: empate 1-1 con Marruecos en el debut en un partido más peleado de lo previsto, y luego dos goleadas 3-0 a Haití y Escocia que afirmaron el nivel del equipo.

La gran figura brasileña del torneo es Vinicius Jr.,con 4 goles es el segundo máximo goleador del Mundial solo por detrás de Messi, y si anda encendido puede ser el que lleve a Brasil a los octavos de final.

Japón llega a Houston con la ilusión de quien sabe que tiene una oportunidad histórica. El equipo del experimentado DT Hajime Moriyasu fue consistente en la fase de grupos: empate 1-1 con Países Bajos, goleada 4-0 a Túnez y el emocionante empate 1-1 con Suecia, donde el arquero Zion Suzuki realizó paradas inverosímiles para mantener el resultado. Para Japón, superar a Brasil y llegar a los octavos de final sería la mayor hazaña en la historia del fútbol nipón en una Copa del Mundo

Formaciones de Brasil vs Japón

Probable formación de Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius Jr.; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Probable formación de Japón:

Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka; Daizen Maeda, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

¿Dónde ver Brasil vs Japón en vivo?

El duelo entre Brasil y Japón se disputará este lunes 29 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Houston Stadium, Houston. El árbitro del partido es el italiano Maurizio Mariani. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y Chilevisión y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.