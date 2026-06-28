El Gillette Stadium será anfitrión de un fascinante partido de dieciseisavos de final en el Mundial 2026 este lunes, cuando Países Bajos y Marruecos se enfrenten en la competición.

Países Bajos lideró el Grupo F con siete puntos para avanzar con comodidad a la ronda de 32, mientras que Marruecos terminó segundo en el Grupo C detrás de Brasil, también sumando siete puntos en tres partidos.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos abrió su campaña en el Grupo F con un empate 2-2 contra Japón, antes de registrar victorias consecutivas sobre Suecia y Túnez para terminar con siete puntos, lo que le permitió acabar en la cima de su zona por delante de Japón, segundo, y Suecia, tercero.

El equipo de Ronald Koeman ha marcado 10 goles en el Mundial 2026 y ha emergido como una selección a tener en cuenta cuando se trata de un potencial desafío por el trofeo.

Países Bajos nunca ha ganado el Mundial, terminando como subcampeón en 1974, 1978 y 2010, mientras que fue cuarto en 1998 y tercero en 2014.

La última vez, en 2022, Holanda alcanzó los cuartos de final, y una victoria sobre Marruecos le permitiría asegurar un lugar en octavos contra Sudáfrica o Canadá, abriendo una ruta hacia los ocho mejores del torneo.

Países Bajos podría enfrentarse a Alemania o Francia en los cuartos de final, y sus actuaciones hasta ahora han sugerido que un potencial desafío por el trofeo es posible.

Pronóstico Países Bajos vs Marruecos / © Iconsport

Marruecos, mientras tanto, sumó siete puntos en sus tres partidos del Grupo C para terminar segundo, solo detrás de Brasil por diferencia de gol.

Los Leones del Atlas abrieron su torneo con un empate 1-1 contra Brasil antes de vencer 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití para finalmente avanzar con comodidad a la ronda de 32, y la selección nacional fue identificada antes del torneo como un equipo capaz de llegar lejos este verano.

El equipo de Mohamed Ouahbi llegaría lleno de confianza a los octavos de final si lograra despachar a Países Bajos, y su actuación contra Brasil anteriormente en el torneo demostró que puede competir al más alto nivel.

Marruecos nunca ha ganado el Mundial, pero sí alcanzó las semifinales del torneo de 2022, lo que representó su mejor campaña histórica en la competición.

Los Leones del Atlas han enfrentado a Países Bajos en tres ocasiones anteriores, incluido un choque en la fase de grupos del Mundial 1994, que terminó 2-1 para Holanda.

Rendimiento reciente

Países Bajos, Mundial:

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Países Bajos, todas las competiciones:

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Marruecos, Mundial:

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Marruecos, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Países Bajos vs Marruecos / © Iconsport

Había sugerencias de que Denzel Dumfries y Brian Brobbey arrastraban molestias leves, lo que los convertía en potenciales dudas para Países Bajos, pero ambos recibieron el alta médica y, por lo tanto, estarán disponibles para la selección contra Marruecos.

Micky van de Ven está listo para regresar al equipo titular como lateral izquierdo, con Nathan Ake saliendo del once, y ese probablemente será el único cambio respecto del equipo que comenzó contra Túnez.

Se espera que Brobbey continúe por el centro para el equipo de Koeman, con Memphis Depay, Justin Kluivert y Crysencio Summerville listos para mantenerse como alternativas.

En cuanto a Marruecos, habrá cambios respecto del equipo que salió a la cancha desde el primer minuto contra Haití, con Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi y Azzedine Ounahi esperados de regreso en el once inicial para el cruce de dieciseisavos.

Ismael Saibari, quien está listo para concretar su traslado a Bayern Munich este verano, ha marcado tres veces en tres apariciones en el Mundial 2026 y nuevamente liderará el ataque.

Mientras tanto, habrá lugares en el once para Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

Posibles formaciones Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos:

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo

Marruecos:

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari

Pronóstico Países Bajos vs Marruecos

Nuestro pronóstico: Países Bajos 1-2 Marruecos

Este partido tiene todos los ingredientes para ser muy, muy interesante, y nos ha resultado difícil elegir un ganador aquí. Países Bajos ha sido impresionante este verano, pero esperamos que Marruecos registre una victoria 2-1 para avanzar a los octavos de final.

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La mirada desde Marruecos

Romain Lantheaume, Afrik-Foot

Este es el choque destacado de la ronda de 32. Y creo que Marruecos tiene lo necesario para ganarlo. Por ejemplo, reproduciendo el tipo de actuación que mostró en la primera media hora contra Brasil. En términos de presión, tengo la sensación de que los Leones del Atlas realmente pueden complicar a los neerlandeses.

Pero tendrán que ser más clínicos y mantener ese nivel durante los 90 minutos completos. De lo contrario, Países Bajos tiene las armas ofensivas para hacer lo que Escocia, por ejemplo, no logró hacer: castigar a Marruecos durante sus momentos más débiles.