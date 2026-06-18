El Mundial 2026 reservó para el Grupo K una primera jornada que dejó todo de cabeza. Colombia, que volvía a una Copa del Mundo con la misión de borrar sus ausencias recientes, jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México ante miles de hinchas que llenaron el recinto y respondió con una victoria sufrida pero contundente.

En Houston, Portugal tuvo el 75% de la posesión y 791 pases, pero no pudo sostener el marcador: RDCongo empató en el descuento del primer tiempo y se llevó un punto que ya forma parte de su historia.

Luis Díaz y Colombia brillan en el Azteca

El Estadio Azteca fue el escenario del debut mundialista de Colombia. El lateral Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 41 con un disparo cruzado que sorprendió al portero uzbeko.

Uzbekistán, debutante en un Mundial, no se rindió: Abbosbek Fayzullaev igualó al 60′ con un golazo que dejó helado al estadio y puso en aprietos a la tricolor. La respuesta colombiana fue inmediata: Luis Díaz recuperó la ventaja al 65′ con una definición de calidad que recordó sus mejores actuaciones en el Liverpool. El partido no estaba cerrado, y Colombia sufrió hasta el 90+9, cuando Jáminton Campaz recibió un centro preciso de Cucho Hernández y sentenció el 3-1 definitivo para el delirio colombiano.

Wissa frena a Portugal en el último suspiro

El NRG Stadium de Houston vio un inicio de ensueño para Portugal: apenas 6 minutos tardó Joao Neves en abrir el marcador con un potente cabezazo dentro del área, asistido desde la banda izquierda por Pedro Neto.

Los lusos dominaron el partido con tranquilidad durante toda la primera mitad, pero al 45+5, un córner envenenado de Arthur Masuaku encontró la cabeza de Yoane Wissa, que empujó el 1-1 para República Democrática del Congo y desató la euforia de los Leopardos. El gol de Wissa no es solo un punto: es el primer gol en la historia de la RD Congo en una Copa del Mundo, un hito que quedará grabado para siempre en el fútbol africano. Cristiano Ronaldo salió sin anotar y Portugal pagó cara su falta de definición en la segunda mitad.

Tabla del Grupo K

GRUPO K — COPA DEL MUNDO 2026 Tabla de posiciones actualizada Pos Selección PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 🇨🇴 Colombia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 🇨🇩 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 3 🇵🇹 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 4 🇺🇿 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Fixture Grupo K

Fecha 1:

Portugal 1-1 RD Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Fecha 2:

Portugal vs. Uzbekistán

Colombia vs. RD Congo

Fecha 3:

Colombia vs. Portugal

RD Congo vs. Uzbekistán

Próximas fechas del Grupo K del Mundial 2026

Martes 23 de junio

13:00 Portugal vs. Uzbekistán

22:00 Colombia vs. RD Congo

Domingo 27 de junio

19:30 Colombia vs. Portugal

19:30 RD Congo vs. Uzbekistán

¿Quiénes son favoritos en el Grupo K del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Portugal sigue siendo el favorito para avanzar desde el Grupo K pese al tropiezo inicial, con la calidad de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Joao Félix como argumento. Sin embargo, Colombia demostró que llegó al Mundial con hambre real: los de Néstor Lorenzo son el segundo clasificado más probable y disputan el liderato palmo a palmo. República Democrática del Congo se transformó en la gran sorpresa del grupo, mientras que Uzbekistán necesita ganar para no despedirse antes de tiempo.