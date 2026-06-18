En un encuentro trabado que se resolvió con una lluvia de goles en el segundo tiempo, Suiza logró su primera victoria en el Mundial 2026. Fue ante Bosnia y Herzegovina por 4-1, en la apertura de la fecha 2 del Grupo B de la cita mundialista.

Con este resultado, los denominados Nati encabezan el Grupo B con 4 unidades, acercándose considerablemente a la siguiente fase de la competencia. Por su parte, los Dragones son últimos con un punto, y deberán jugarse la clasificación en la última fecha ante Catar.

Suiza reacciona a tiempo y vence a Bosnia

El primer tiempo no contó con muchas acciones ofensivas para ambas escuadras. Suiza intentó desbordar por las bandas, y Bosnia se decantó por atacar de la mano de su capitán, Edin Dzeko, quien no pudo completar acciones ofensivas considerables para los Dragones.

En el segundo tiempo el encuentro tuvo una tónica distinta, ya que los Nati buscaron incansablemente la apertura del marcador, ante un equipo que retrasó sus líneas considerablemente. Para la suerte de la escuadra roja, encontró la solución en la banca. El ingresado Johan Manzambi a los 74’ minutos, Johan Manzambi conectó de volea en el área para el primero del encuentro.

Con la reacción, Suiza mostró sus mejores pasajes ofensivos, y consiguieron con un contraataque la expulsión de Tarik Muharemovic, quien como último hombre cometió una infracción a Rubén Vargas.

La roja abrió espacios para los Nati, quienes aprovecharon al máximo, y al minuto 84’ lograron el segundo gol de la mano de Rubén Vargas, quien también ingresó en el segundo lapso. Vargas recibió asistencia de Manzambi y abrió el pie para batir al arquero bosnio. El tercer gol suizo llegó nuevamente con Johan Manzambi, quien solamente tuvo que empujar el balón tras el centro de la muerte de Rubén Vargas.

A pesar de estar cayendo por goleada, Bosnia encontró el gol del honor tras un remate hermoso de Ermin Mahmic, quien conectó de primera el despeje del balón para el 3-1 en el encuentro.

Cuando parecía que el encuentro ya estaba cerrado, Suiza consiguió un penal a los 96’ minutos, tras una dura infracción en el área de Ermin Mahmic sobre Djibiri Sow. El juez cobró penal y Griant Xhaka marcó el 4-1 definitivo.

¿Cuándo juegan Suiza y Bosnia en el Mundial 2026?

Con el liderato de grupo, Suiza cerrará su participación en el Grupo B ante el anfitrión, Canadá. El duelo entre los Nati y la Hoja de Maple se disputará el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio BC Place de Vancouver.

Por su parte, Bosnia se jugará el todo o nada ante Catar por la tercera fecha. El duelo entre Dragones y asiáticos se jugará en paralelo al de Canadá y Suiza, eso si, este se jugará en el Estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina, minuto a minuto

La previa del Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Suiza es el equipo más sólido del Grupo B en el papel, pero el empate ante Qatar expuso sus dificultades para administrar resultados favorables. Los helvéticos dominan con un 4-3-3 estructurado en torno al capitán Granit Xhaka y Breel Embolo como el referente del área con el apoyo de Ruben Vargas y Zeki Amdouni en las bandas.

Bosnia y Herzegovina, llega con la convicción de que tiene la calidad para superar a los suizos. El mediocampista Benjamin Tahirović es la gran figura emergente del equipo, mientras que el veterano Ermedin Demirović lidera el ataque.

El árbitro designado por FIFA para este partido es el portugués João Pinheiro, con su compatriota Tiago Martins en el VAR.

Formaciones de Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Formación de Suiza:

Gregor Kobel; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Breel Embolo y Fabian Rieder. DT: Murat Yakin.

Formación de Bosnia y Herzegovina:

Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Kerim Alajbegovic, Amar Memic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia y Herzegovina en vivo?

El duelo entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se disputará este jueves 18 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Los Angeles Stadium, Los Ángeles. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO y Paramount+.