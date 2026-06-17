Uzbekistán y Colombia se miden este miércoles 17 de junio en el icónico Estadio Ciudad de México, por la Fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026. El partido tiene una carga histórica doble: Los Cafeteros regresan a la Copa del Mundo después de ocho años de ausencia tras no clasificar a Qatar 2022, y lo hacen en el estadio más emblemático del fútbol latinoamericano.

Enfrente, Uzbekistán disputa su primer Mundial en la historia, convirtiendo este debut en el hito más importante del fútbol centroasiático en décadas. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Uzbekistán vs Colombia, minuto a minuto

La previa del Uzbekistán vs Colombia

Colombia, liderada por el DT Néstor Lorenzo, llega al debut mundialista en excelente forma. Los últimos amistosos lo confirman: victoria 3-1 ante Costa Rica y 2-0 sobre Jordania, con una solidez táctica que valida al equipo como uno de los candidatos a sorprender en el torneo. Colombia es subcampeona de la Copa América 2024 y llega como tercera en las eliminatorias sudamericanas, lo que refleja la jerarquía de este ciclo.

Uzbekistán, dirigida por el exdefensor italiano Fabio Cannavaro, juega el primer Mundial de su historia desde su afiliación a la FIFA en 1992. El técnico nacido en Nápoles llegó al cargo en 2023 y construyó un equipo disciplinado que clasificó como segundo de su grupo en las eliminatorias asiáticas. La preparación previa no fue ideal: derrotas 2-0 ante Canadá y 2-1 frente a Países Bajos.

Formaciones de Uzbekistán vs Colombia

Probable formación de Uzbekistán:

Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov; Farrukh Sayfiev, Oston Urunov, Abbosek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Probable formación de Colombia :

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez (c), Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

¿Dónde ver Uzbekistán vs Colombia en vivo?

El duelo entre Uzbekistán y Colombia se disputará este miércoles 17 de junio a las 22:00 horas de Chile (22:00 ARG) en el Estadio Ciudad de México. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+. El árbitro del partido es el inglés Anthony Taylor.