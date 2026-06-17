Cuando se ponga en marcha la segunda ronda del Mundial 2026, el coanfitrión México enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara este viernes, en lo que podría ser el choque decisivo del Grupo A.

Tanto El Tri como los Guerreros Taegeuk ganaron sus partidos inaugurales, pero serán pruebas difíciles el uno para el otro esta semana.

Copa del Mundo – Grupo A – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 México Sin Comenzar Guadalajara Stadium – Zapopan, JAL Corea del Sur

Previa del partido México vs Corea del Sur

El México de Javier Aguirre llegó al torneo de este verano en buena forma, y el entrenador estará encantado de que su equipo haya podido trasladar ese impulso a su primer partido.

El Tri comenzó el Mundial venciendo 2-0 a Sudáfrica, anfitrión de 2010, el jueves, gracias a un tempranero remate de Julián Quiñones y a un tanto definitivo de Raúl Jiménez en el segundo tiempo.

Esa victoria —que fue la primera de México en una fecha 1 de un Mundial— lo dejó en lo más alto del Grupo A, y estarán desesperados por mantenerse allí este viernes.

Corea del Sur representa una oposición dura, pero después de una impresionante racha de siete victorias y dos empates en sus últimos nueve partidos, el equipo de Aguirre estará confiado en conseguir el éxito.

A ese optimismo se suma el hecho de que México ha mantenido tres porterías en cero en sus cuatro partidos más recientes, aunque está por verse cuánto impacto tendrá en la defensa la suspensión del central César Montes.

Pronóstico México vs Corea del Sur / © Imago

Mientras tanto, la Corea del Sur de Hong Myung-Bo también tuvo un inicio soñado en el Mundial 2026, sumando los tres puntos en su victoria 2-1 contra República Checa la semana pasada.

Los Guerreros Taegeuk se encontraron un gol abajo cerca de la hora de juego, cuando Ladislav Krejci cabeceó a la red un saque largo del exjugador de West Ham United Vladimir Coufal, pero Hwang In-Beom, de Feyenoord, anotó el empate ocho minutos después antes de asistir el gol ganador de Oh Hyeon-Gyu.

Esa remontada le dará al equipo de Hong la esperanza de poder superar cualquier contratiempo que pueda enfrentar el viernes contra los coanfitriones, que seguramente estarán fortalecidos por jugar en suelo local.

Recuperarse después de ir perdiendo en su debut también extendió la racha ganadora de Corea del Sur a tres partidos, y considerando que ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros en total, los hinchas esperarán que su equipo sea competitivo esta semana.

Los Guerreros Taegeuk no vencen a México desde una victoria 1-0 en febrero de 2006 —perdiendo tres veces y empatando una después de eso—, pero su encuentro más reciente terminó 2-2 en septiembre de 2025, cuando El Tri necesitó un empate de Santiago Giménez en el minuto 94 para igualar el marcador.

Rendimiento reciente

México, Mundial:

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México, todas las competiciones:

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Corea del Sur, Mundial:

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Corea del Sur, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico México vs Corea del Sur / © Imago

México no podrá contar con el central de Lokomotiv Moscow César Montes este viernes, después de que fuera expulsado contra Sudáfrica, por lo que el versátil capitán Edson Álvarez podría acompañar a Johan Vásquez en la línea defensiva de los coanfitriones.

En otro sector, el extremo izquierdo Julián Quiñones marcó el primer gol en el partido anterior, pero “pidió ser sustituido” y estaba “cojeando” sobre el final del encuentro, según el entrenador Aguirre.

Teniendo eso en cuenta, la estrella de Al-Qadisah podría ser titular esta semana, pero es duda, y Alexis Vega estará preparado para actuar abierto por El Tri si queda fuera.

En cuanto a Corea del Sur, podría no contar con el mediapunta Bae Jun-Ho, de Stoke City, quien recién volvió a entrenar después de recuperarse de un problema de tobillo.

De manera similar, el central Kim Tae-Hyeon ha participado en los entrenamientos del equipo después de sufrir una lesión de tobillo propia, pero es poco probable que integre el once el viernes, por lo que Lee Gi-Hyuk parece listo para continuar por la izquierda de un trío defensivo junto a Kim Min-Jae y Lee Han-Beom.

Posibles formaciones México vs Corea del Sur

México:

Rangel; Reyes, Álvarez, Vásquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quiñones; Jiménez

Corea del Sur:

S Kim; H Lee, M Kim, G Lee; Seol, Hwang, Paik, T Lee; K Lee, J Lee; Son

Pronóstico México vs Corea del Sur

Nuestro pronóstico: México 2-2 Corea del Sur

Después de ganar su debut contra Sudáfrica, México esperará entregar otra actuación fuerte en suelo local, pero esta vez enfrentará a una oposición mucho más dura.

Corea del Sur mostró resiliencia para remontar contra República Checa, y después de estar cerca de vencer a El Tri en septiembre, probablemente volverá a formar parte de un duelo intenso este viernes.

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