Argentina inicia su defensa del título en el Mundial 2026 con Lionel Messi como gran protagonista de lo que podría ser su último partido en una Copa del Mundo. El rival, Argelia, regresa al torneo después de ocho años de ausencia con Riyad Mahrez como faro y la ilusión de dar el golpe de los Zorros del Desierto en el Grupo J. El duelo de la Fecha 1 se disputa este martes 16 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Kansas City Stadium de Kansas City.

El peso del contexto es enorme. Argentina llega al torneo como bicampeón del mundo —ganó Qatar 2022— y es favorito para repetir el título, solo superado por España. Argelia, en tanto, viene de ganar sus dos amistosos de preparación ante Bolivia (4-0) y Países Bajos (1-0), lo que indica que el equipo de Vladimir Petkovic llega mejor preparado de lo que muchos suponen. El único duelo entre ambos en competencia oficial terminó en victoria argentina, pero el historial no siempre pesa en este torneo.

Argentina vs Argelia, minuto a minuto

La previa de Argentina vs Argelia

Lionel Scaloni llega al Mundial 2026 con la baja sensible de Nicolás Tagliafico por un problema muscular en el sóleo, lo que obliga a mover piezas en el lateral izquierdo. En ese carril, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico se perfilan para cubrir el puesto, según evolucione el entrenamiento de los próximos días. El DT confirmó el esquema 4-3-3 con Emiliano “Dibu” Martínez —recuperado de la fractura sufrida con Aston Villa— en el arco, y con Messi y Lautaro Martínez como ejes del ataque.

Del lado argelino, Vladimir Petkovic pierde a Ramy Bensebaini por un esguince de tobillo izquierdo, lo que debilita la línea defensiva. El esquema de los africanos será un 4-3-3 con Riyad Mahrez liderando el ataque junto a Mohamed Amoura y Amine Gouiri, mientras que Houssem Aouar aportará creatividad desde el mediocampo. Argelia buscará explotar las bandas y las transiciones rápidas para sorprender a una defensa argentina que aún no tiene su once definitivo.

El árbitro del partido será el polaco Szymon Marciniak, el mismo que dirigió la final de Qatar 2022 en la que Argentina coronó su tercera estrella. Un dato que el entorno albiceleste toma como señal de buen augurio.

Formaciones de Argentina vs Argelia

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez

Probable formación de Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

¿Dónde ver Argentina vs Argelia en vivo?

El duelo entre Argentina y Argelia se juega este martes 16 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Kansas City Stadium. Para Chile, el partido puede seguirse a través de DSports y en streaming vía DGO. Algunos partidos del torneo también estarán disponibles en señal abierta a través de Chilevisión.