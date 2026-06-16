Noruega regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia con la generación más talentosa de su historia, y tiene al goleador más desequilibrante del planeta listo para debutar: Erling Haaland. Su rival, Irak, llegó a este Mundial 2026 con la única misión de sobrevivir al Grupo I.

El contraste entre ambas selecciones es total. Noruega terminó su preparación con una victoria 3-1 ante Suecia y un empate 1-1 frente a Marruecos, mostrando solvencia y cohesión bajo el mando de Ståle Solbakken. Irak, en cambio, igualó 1-1 ante España —resultado que sorprendió a todos— pero cayó 2-0 ante Venezuela, lo que genera dudas sobre su nivel real.

Irak vs Noruega, minuto a minuto

La previa de Irak vs Noruega

La gran figura noruega es, inevitablemente, Erling Haaland. El delantero del Manchester City cumple 25 años en plena competencia y llega a su primer Mundial con estadísticas que intimidan: es el máximo goleador activo en selecciones europeas y viene de firmar un doblete ante Italia que selló el boleto al torneo. A su lado, Martin Ødegaard conduce el juego desde el mediocampo con la madurez de quien viene de ser el motor del Arsenal en la Premier League.

Para los asiáticos, el liderazgo lo asumen Ali Al Hamadi, delantero del Aston Villa, y Youssef Amyn, mediocampista de Nantes, como los jugadores con más roce europeo. La gran esperanza iraquí pasa por replicar el empate ante España con un bloque defensivo compacto en 4-4-2 que haga del Boston Stadium.

Si Noruega logra la victoria, quedará muy bien posicionada para avanzar a los dieciseisavos de final.

Formaciones de Irak vs Noruega

Probable formación de Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Ali Jasim; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

Formación de Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

¿Dónde ver Irak vs Noruega en vivo?

El duelo entre Irak y Noruega se juega este martes 16 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Boston Stadium de Foxborough. Para Chile, el partido puede seguirse a través de DSports y en streaming vía DGO y Paramount+.