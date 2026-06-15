Finalmente iniciando su campaña en el Mundial 2026, la vigente campeona Argentina comenzará el Grupo J enfrentando a Argelia en Kansas City este martes.

La Albiceleste intenta convertirse apenas en la tercera nación en ganar títulos mundiales consecutivos, mientras que los Zorros del Desierto simplemente quieren salir del grupo.

Copa del Mundo – Grupo J – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Argentina Sin Comenzar Kansas City Stadium – Kansas City Argelia

Previa del partido Argentina vs Argelia

Solo Italia y Brasil han logrado retener la Copa del Mundo, pero Argentina apunta a unirse a ese club de élite a fines de julio, mientras defiende la corona global en Norteamérica.

La edición de este año marca su 14ª participación consecutiva, después de terminar en la cima de las Clasificatorias CONMEBOL por primera vez desde 2014.

Una memorable victoria 4-1 sobre Brasil en Buenos Aires fue, sin duda, el punto más alto, ya que el experimentado plantel de Lionel Scaloni lideró cómodamente la tabla de 10 equipos.

Sumar 38 puntos en 18 partidos confirmó su lugar, mientras que el inspirador capitán Lionel Messi se quedó con la Bota de Oro con ocho goles a lo largo de un proceso maratónico.

Los amistosos posteriores contra rivales menos exigentes —como Mauritania, Islandia y Puerto Rico— produjeron luego siete victorias consecutivas, con 21 goles marcados y solo uno recibido.

Ahora espera su debut en el Grupo J, y la última vez que Argentina no logró marcar en su primer partido de un Mundial fue en 1990, cuando perdió de manera célebre por 1-0 ante Camerún.

Desde entonces, los pesos pesados sudamericanos han ganado sus seis partidos posteriores contra rivales africanos, lo que es un buen presagio para su encuentro con Argelia.

Aun así, después de perder inesperadamente ante Arabia Saudita antes de encontrar el camino hacia la gloria en Qatar 2022, el equipo de Scaloni no debería dar nada por sentado.

Pronóstico Argentina vs Argelia / © Imago

Estas selecciones solo se han enfrentado una vez antes: un amistoso de junio de 2007, ganado 4-3 por Argentina en el Camp Nou, con Messi marcando su primer doblete internacional.

Esta vez, ambas competirán con Austria y Jordania por conseguir un lugar entre los dos primeros del Grupo J, lo que garantizaría el avance a la fase eliminatoria del Mundial.

Ubicada en el puesto 28 del ranking FIFA, Argelia se prepara para su quinta participación en la fase final, pero la primera desde 2014, cuando superó la fase de grupos por primera y única vez hasta la fecha.

Ahora, con el objetivo de mejorar un registro modesto de tres victorias y apenas una portería en cero en 13 partidos mundialistas, los Zorros del Desierto consiguieron su boleto a Norteamérica con estilo.

Argelia terminó primera en el Grupo G de las Clasificatorias CAF, sufriendo solo una derrota y confirmando su lugar con una fecha de anticipación, y solo dos equipos marcaron más goles en África.

Si bien una eliminación en cuartos de final de la AFCON de este año insinuó su potencial, Vladimir Petkovic ha visto desde entonces a su equipo conseguir algunos resultados prometedores.

Después de dos amistosos en marzo —una goleada 7-0 sobre Guatemala y un empate sin goles ante Uruguay—, vencieron a Países Bajos y Bolivia a comienzos de este mes y solo han recibido dos goles en sus últimos seis partidos.

Rendimiento reciente

Argentina, todas las competiciones:

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Argelia, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Argentina vs Argelia / © Imago

Como siempre, Argentina será capitaneada por Messi, quien está listo para disputar su partido internacional número 200 y el número 27 en Mundiales.

El jugador de Inter Miami ya posee ese récord, y tras superar una lesión en los isquiotibiales, ahora se convertirá en el primer futbolista en participar en seis ediciones diferentes.

El héroe de los penales en Qatar 2022 e indiscutido número uno, el arquero Emi Martinez, fue autorizado para jugar después de fracturarse un dedo antes de la final de la Europa League.

También se espera que el mediocampista suplente Leandro Paredes y el jugador utilitario Nico Gonzalez se recuperen de problemas musculares, pero el lateral izquierdo de Lyon, Nicolas Tagliafico, quedó descartado después de sufrir una distensión en el gemelo contra Honduras; Facundo Medina o Valentin Barco podrían reemplazarlo.

Mientras tanto, Argelia también estará sin un defensor por el sector izquierdo, ya que Ramy Bensebaini todavía tiene problemas por una lesión de tobillo; Samir Chergui y Zineddine Belaid compiten por ocupar su lugar en el once titular.

El delantero de Marseille, Amine Gouiri, fue seleccionado para el plantel después de saltarse la AFCON por un problema en el hombro, y suele recibir el apoyo de Mohammed Amoura, de Wolfsburg.

Además de entregar cuatro asistencias, este último fue el máximo goleador en las Clasificatorias CAF con 10 goles en la misma cantidad de partidos; el veterano extremo Riyad Mahrez ha sido menos productivo últimamente, pero aun así será el capitán del equipo.

Posibles formaciones Argentina vs Argelia

Argentina:

Emiliano Martinez; Molina, Nicolás Otamendi, Li. Martinez, Medina; Rodrigo De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez

Argelia:

Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri

Pronóstico Argentina vs Argelia

Nuestro pronóstico: Argentina 1-0 Argelia

Este no será un partido de preparación sencillo para los vigentes campeones del mundo, ya que el duelo más difícil del grupo para Argentina podría llegar en la primera ronda.

Aunque Argelia presume de un plantel muy talentoso, el equipo de Scaloni ha estado muy sólido en defensa durante los últimos meses, por lo que será una victoria estrecha para La Albiceleste.

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