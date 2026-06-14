Bélgica y Egipto se enfrentarán en su debut en el Mundial 2026 este próximo lunes 15 de junio a partir de las 15:00 horas. El segundo encuentro de la semana se disputará en tierras norteamericanas, siendo más preciso en el Estadio Lumen Field, ubicado en la localidad de Seattle.

El partido dará el vamos al Grupo G, con realidades similares en ambas escuadras, ya que los dos tienen la misión de volver a destacar en citas planetarias. Bélgica decepcionó al mundo el año 2022, al quedar eliminado en fase de grupos, mientras que Egipto vuelve a una cita mundialista tras 8 años de ausencia.

Si bien son dos selecciones que no suelen figurar como candidatas máximas en la Copa del Mundo, ambas tienen figuras de alto nivel en sus planteles. Bélgica cuenta con estrellas como Courtois, Doku, Kevin De Bruyne y Lukaku en sus filas, mientras que en Egipto destaca el extremo del Liverpool, Mohamed Salah.

¿Qué canal transmite Bélgica vs Egipto EN VIVO?

El encuentro entre Bélgica y Egipto válido por el Grupo G de la Copa del Mundo 2026 será transmitido por las señales de Chilevisión, mientras que para la opción online contará con emisión por las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y MiCHV.

TV : Chilevisión.

: Chilevisión. Streaming: DGO, MiCHV y Paramount+.

¿A qué hora juegan Bélgica vs Egipto?

El duelo entre el equipo belga y los egipcios se disputará este lunes 15 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle.

Fecha : Lunes 15 de junio de 2026.

: Lunes 15 de junio de 2026. Hora : 15:00 horas de Chile.

: 15:00 horas de Chile. Estadio: Lumen Field, Atlanta.

El choque entre Bélgica vs Egipto será quien dé la apertura del Grupo G del Mundial 2026.

¿Dónde ver Bélgica vs Egipto ONLINE por streaming?

El encuentro será emitido por tres plataformas de streaming mediante sus aplicaciones o sitios web.

DGO

Paramount +

+ MiCHV

¿Dónde ver GRATIS Bélgica vs Egipto?

El partido entre Bélgica y Egipto podrá ser visto de forma gratuita por la TV, ya que Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro por las señales nacionales.

¿Cómo está el Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. El duelo entre europeos y africanos dará el inicio del grupo, mientras que iraníes y neozelandeses disputarán su encuentro en la noche del lunes.