Brasil, cinco veces campeón del mundo, inicia su campaña en el Grupo C del Mundial 2026 ante el gigante africano Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este sábado.

Mientras la Selecao está ansiosa por compensar su eliminación en cuartos de final en Qatar hace cuatro años, los Leones del Atlas afrontan un desafío monumental en su intento por replicar su sorpresiva aparición en semifinales.

Copa del Mundo – Grupo C – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Brasil Sin Comenzar New York/New Jersey Stadium – East Rutherford Marruecos

Previa del partido Brasil vs Marruecos

Se hizo historia en mayo de 2025 cuando la Confederación Brasileña de Fútbol nombró a Carlo Ancelotti como su primer entrenador extranjero, con el italiano de 67 años disfrutando ahora de un nuevo desafío en el escenario internacional después de una ilustre carrera como técnico a nivel de clubes, cargada de trofeos y extendida por tres décadas.

Brasil es la nación más exitosa en la historia de los Mundiales: ha jugado más partidos (114), ha ganado más encuentros (74) y, crucialmente, ha conquistado más títulos (cinco) que cualquier otra selección. Además, es el único país que ha competido en todas las ediciones de la gran cita global desde el torneo inaugural de 1930.

Sin embargo, no levanta el prestigioso trofeo dorado desde 2002; su actual sequía de 24 años iguala exactamente la duración de su histórico período sin títulos entre 1970 y 1994, que finalmente terminó en suelo estadounidense.

La Selecao tuvo que trabajar para ganarse su lugar en el nuevo torneo ampliado de 48 equipos de este verano, ya que registró ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas en 18 partidos para terminar quinta y obtener uno de los seis cupos directos de clasificación CONMEBOL disponibles.

Brasil sufrió una sorpresiva derrota 1-0 ante Bolivia en su último partido clasificatorio al Mundial, mientras que también ha probado la derrota frente a Japón (3-2) y Francia (2-1) en amistosos desde octubre. Sin embargo, el equipo de Ancelotti ganó cada uno de sus últimos tres encuentros contra Croacia, Panamá y Egipto por un marcador global de 11-4.

Ubicado quinto en el ranking mundial de la FIFA, Brasil llega al choque del sábado ante Marruecos habiendo ganado siete de sus ocho enfrentamientos mundialistas contra selecciones africanas —la excepción fue una derrota 1-0 en fase de grupos ante Camerún en Qatar 2022—, mientras que los mejores sitios de apuestas del Mundial consideran a la Selecao como fuerte favorita para avanzar desde el Grupo C.

Pronóstico Brasil vs Marruecos / © Imago

Cuatro años después de convertirse en la primera nación africana en la historia de los Mundiales en llegar a semifinales, Marruecos se prepara para su séptima participación en el escenario internacional más grande de todos y muchos lo consideran uno de los principales tapados del torneo para construir otra campaña profunda.

Curiosamente, las primeras tres participaciones mundialistas de Marruecos ocurrieron en México (1970 y 1986) y Estados Unidos (1994), dos de los tres coanfitriones de este verano, donde sufrió una eliminación en fase de grupos en su debut, protagonizó una recordada carrera hasta octavos de final en 1986 y soportó una decepcionante campaña de tres derrotas en suelo estadounidense.

Los Leones del Atlas se han convertido en una poderosa nación futbolística en los últimos años, registrando 33 victorias, 10 empates y solo dos derrotas en 45 partidos desde el inicio de 2023, y actualmente ocupan el séptimo lugar del mundo, por encima de selecciones como Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Walid Regragui merece enorme crédito por el impresionante ascenso de Marruecos. Su equipo superó con facilidad las Clasificatorias de la CAF rumbo al Mundial, con ocho victorias en ocho partidos, antes de ser coronado de manera controvertida campeón de la Copa Africana de Naciones a comienzos de este año, después de que Senegal fuera despojado de su título tras una final caótica.

Sin embargo, Regragui renunció menos de 100 días antes del Mundial y el exentrenador de la Sub 23, Mohamed Ouahbi, tomó desde entonces las riendas, conduciendo al equipo adulto a tres victorias y dos empates en sus cinco partidos, el más reciente un empate 1-1 ante Noruega el fin de semana pasado.

Buscando avanzar desde un grupo mundialista en torneos consecutivos por primera vez, Marruecos llega al duelo del sábado ante su rival del Grupo C, Brasil, habiendo perdido dos de sus tres enfrentamientos anteriores, aunque salió victorioso en el cruce más reciente entre ambos, ganando un amistoso 2-1 en marzo de 2023.

Rendimiento reciente

Brasil, todas las competiciones:

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Marruecos, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Brasil vs Marruecos / © Imago

El máximo goleador histórico de Brasil, Neymar, todavía se recupera de una lesión de grado dos en el gemelo y no se espera que esté listo para el partido del sábado, mientras que el lateral derecho Wesley quedó descartado del Mundial por una lesión muscular sufrida en el triunfo amistoso sobre Egipto.

El mediocampista Ederson, con destino al Manchester United, fue una convocatoria tardía al plantel y se cree que fue probado en el rol de lateral derecho durante los entrenamientos. Danilo y Roger Ibáñez son otros dos defensores por derecha a disposición de Ancelotti.

El trío de la Premier League formado por Alisson Becker, Gabriel Magalhaes y Bruno Guimaraes está listo para ser titular junto a Vinicius Junior, del Real Madrid, y Raphinha, del Barcelona, mientras que Ancelotti evaluará si entrega la titularidad como delantero centro a Matheus Cunha, Endrick o Igor Thiago.

En cuanto a Marruecos, el central Nayef Aguerd (ingle) y el extremo Abde Ezzalzouli (rodilla) se perderán el Mundial por lesión y desde entonces fueron reemplazados en la convocatoria por Marwane Saadane, de Al Fateh, y Amine Sbai, de Angers.

Ezzalzouli sufrió su lesión en el empate amistoso ante Noruega, y Noussair Mazraoui fue sustituido en el mismo partido por un problema en el hombro. Aunque no se cree que la lesión del defensor sea grave, se tomará una decisión de último momento sobre su disponibilidad.

El capitán Achraf Hakimi y Brahim Diaz son dos estrellas marroquíes que se espera sean titulares. Este último marcó su gol internacional número 14 en 26 partidos contra Noruega y podría integrar un ataque fluido de tres hombres junto a Ismael Saibari, vinculado con Bayern Munich, y Bilal El Khannouss.

Posibles formaciones Brasil vs Marruecos

Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

Marruecos:

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss

Pronóstico Brasil vs Marruecos

Nuestro pronóstico: Brasil 3-1 Marruecos

Marruecos enviaría una declaración y aumentaría significativamente sus esperanzas de terminar en la cima del Grupo C si consiguiera los tres puntos ante Brasil en lo que promete ser un duelo intrigante entre dos selecciones separadas por apenas un lugar en el ranking FIFA.

¿Quién transmite Brasil vs Marruecos? Horario y canal de TV para ver EN VIVO el estreno del Grupo C del Mundial 2026

Sin embargo, Brasil será considerado favorito, y con “Don Carlo” ahora al mando, esperamos que una Selecao con capacidad goleadora castigue a un equipo de los Leones del Atlas golpeado por lesiones y con una línea defensiva bastante inexperta.

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