Durante esta jornada, la FIFA dio a conocer a todos los árbitros que estarán presentes en la próxima cita mundialista. Para la sorpresa de muchos, uno de los 52 jueces principales es chileno. Se trata del árbitro nacional Cristián Garay, quien será uno de los encargados de impartir justicia en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Es la primera vez que el árbitro es seleccionado para esta competencia.

Tras el anuncio del ente regulador del fútbol mundial, Garay dio sus impresiones y reacciones en las dependencias de la ANFP, donde destacó a la institución para lograr esta meta y el trabajo que hay detrás de la convocatoria.

La emoción y expectativas de Garay con el Mundial 2026

A minutos de recibir su logro, el árbitro chileno se dirigió a la prensa y reconoció que no solamente era un éxito personal, sino que institucional, ya que Chile vuelve a tener un árbitro en el Mundial después de 12 años.

“Estoy feliz con la noticia. Es un logro de la institución completa, ya que hay un equipo de trabajo tremendo detrás. Llevamos preparándonos para esto, obviamente con el idioma en inglés, preparación física y psicológica”, señaló Garay.

El referí nacional también repasó las críticas y obstáculos que lo hicieron crecer para llegar a ser seleccionado mundialista, al señalar que: “El arbitraje vive en un entorno muy criticado. De repente ocurren cosas malas con las que uno puede llegar más lejos. El fracaso nos lleva al éxito”.

Chile y un árbitro mundialista tras 12 años

Con la designación de Garay, Miguel Rocha (árbitro asistente), Juan Lara (árbitro VAR) y José Retamal (árbitro asistente), Chile deja una sequía de 12 años sin estar presente en la Copa del Mundo.

La última vez que un juez chileno fue seleccionado para arbitrar un mundial fue en el 2014, cuando la cita planetaria se disputó en Brasil. El elegido fue Enrique Osses, quien tuvo participación en partidos como Italia vs Costa Rica.

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