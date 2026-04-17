La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, llega con una idea de entretener mucho más a los fanáticos del deporte, y no solamente con la mayor cantidad de partidos que tendrá la competencia por el cambio de formato, sino que también con cambios en el espectáculo que se harán por primera vez en la historia.

Uno de los cambios más significativos que tendrá el Mundial 2026 es el de una presentación artística en el entretiempo de la final del torneo, al igual que se hace en el Super Bowl. Según informó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya está confirmada la banda que dará el espectáculo el 19 de julio en el MetLife Stadium.

¿Quién se presentará en la final del Mundial 2026?

Durante la semana, Gianni Infantino informó que la banda británica, Coldplay, será la encargada de dar un espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Nueva Jersey en el MetLife Stadium, recinto en el que Chile logró la Copa América Centenario ante Argentina hace una década.

Además, el mandamás del ente regulador del fútbol mundial señaló que los artistas británicos no serán los únicos que animen el evento por primera vez en la historia del deporte, ya que habrán más invitados. El espectáculo no solamente significa show, sino que también se traduce en que la pausa entre tiempos será mayor a los tradicionales 15 minutos que se dan en un encuentro tradicionalmente.

Esta no será la primera vez que se vea un show de entretiempo en una competencia de fútbol, ya que durante la realización de la final de la Copa América 2024, que también se disputó en Estados Unidos, Shakira fue la encargada de dar un espectáculo frente a las fanaticadas de Argentina y Colombia, quienes se disputaban el trofeo continental.

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