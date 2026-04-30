La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que se agudiza el tema sobre la participación de Irán en la competición más importante en la historia de las selecciones, ya que desde Estados Unidos buscaron la opción de sacarlos del torneo y reemplazarlos por Italia, lo que generó una ola de rumores en el mundo del fútbol.

Es por ello que el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió qué deparaba para el futuro de la selección de Medio Oriente. En la realización del 87° Congreso de la FIFA, que se realizó en Vancouver, el mandamás apuntó a que Irán sí participará del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y también recalcó dónde jugará la selección.

¿Dónde jugará Irán el Mundial de 2026?

En medio del congreso realizado en el país norteamericano, Infantino fue quien salió a resolver las dudas sobre qué pasará con Irán, donde señaló que no sería reemplazado e iba a jugar el Mundial 2026. Además, remarcó la sorpresa al señalar en qué país disputará sus tres partidos correspondientes del Grupo G.

“Irán, por supuesto que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección de Irán jugará en los Estados Unidos de América. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente”, remarcó Infantino, dejando atrás la opción de reemplazar al equipo por Italia y también señalando que a pesar de los problemas políticos y bélicos entre el anfitrión y la nación del suroeste de Asia.

Cabe destacar que para el congreso celebrado durante esta jornada estuvieron las 210 de las 211 federaciones invitadas, la única que no asistió fue la iraní por problemas con los funcionarios de inmigración de Toronto, según indicó el presidente de su federación Mehdi Taj.

A menos de 50 días del inicio del Mundial 2026, la participación de Irán sigue siendo un tema delicado por el ambiente bélico-político con Estados Unidos, país donde tiene agendado sus tres partidos la selección de Medio Oriente. La selección iraní tiene programados sus partidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles y en el Lumen Field de Seattle, ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto respectivamente.