La FIFA descartó excluir a Irán del Mundial 2026 luego de una propuesta impulsada desde el entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que planteaba reemplazar al seleccionado asiático por Italia. El organismo respondió y confirmó que no habrá cambios en los clasificados.

La irrisoria propuesta apareció en medio del conflicto en Medio Oriente y generó una reacción inmediata en el fútbol internacional. La decisión de la FIFA acaba con la discusión y define qué escenarios son posibles de cara al torneo.

FIFA fija postura por Irán en el Mundial 2026

La idea apuntaba a retirar a Irán del campeonato y asignar su cupo a Italia, pese a que el equipo europeo quedó fuera en el proceso clasificatorio. El caso instaló un debate político-deportivo, pero la normativa vigente marca límites concretos.

De acuerdo con lo informado por El País, el reglamento establece que cualquier reemplazo debe salir de la misma confederación. Por eso, si Irán no participa, el cupo no puede ir a Europa y la opción recae en otra selección asiática, como Emiratos Árabes Unidos.

Italia descarta opción tras propuesta de Trump

Desde Italia también hubo respuesta: el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, calificó la iniciativa como “vergonzosa”, desmarcándose de una alternativa que no responde a criterios deportivos.

A su vez, el ministro de Deportes, Andrea Abodi, fue claro al señalar que “la clasificación se consigue en el terreno de juego”, en referencia a la eliminación italiana en el repechaje frente a Bosnia y Herzegovina. Con eso, el propio país europeo cierra cualquier opción de ingresar por una vía administrativa.

En paralelo, Irán abrió conversaciones con la FIFA para cambiar la sede de sus partidos del Grupo G. El equipo tiene programados encuentros ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Estados Unidos, pero busca moverlos a México por razones ligadas al contexto geopolítico.

Pese a esa solicitud, la FIFA mantiene el calendario sin modificaciones. La negativa al planteamiento vinculado a Trump deja el escenario definido: no hay espacio para cambios fuera del reglamento y el listado de selecciones se mantiene intacto.