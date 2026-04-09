Chile no logró clasificar como selección al Mundial 2026, pero la bandera nacional sí estará presente en Norteamérica tras la confirmación oficial de la FIFA. El ente rector del fútbol mundial ratificó la lista definitiva de los cuatro representantes chilenos que impartirán justicia en Estados Unidos, México y Canadá, encabezados por el árbitro central Cristián Garay. Esta designación marca un hito histórico para el referato nacional, ya que rompe una sequía de 12 años sin un juez principal chileno en una Copa del Mundo adulta, siendo Enrique Osses el último en Brasil 2014.

La comitiva nacional no se limita solo al juez principal. La nómina oficial incluye a dos asistentes y un especialista en tecnología que buscarán consolidar el nivel del arbitraje chileno en la cita de las 48 selecciones. Tras meses de pruebas físicas y técnicas exhaustivas supervisadas por la FIFA, la delegación chilena sacará la cara por el país en la competición que arranca el próximo 11 de junio, reafirmando su vigencia en la élite continental ante los ojos del mundo.

¿Quiénes son los chilenos convocados por la FIFA para el Mundial 2026?

La delegación chilena está compuesta por el árbitro principal Cristián Garay, los asistentes Miguel Rocha y José Retamal, y el juez VAR Juan Lara. Esta lista de cuatro nombres fue oficializada por la FIFA, donde se ratifica que el país tendrá representación en todas las áreas del arbitraje moderno durante la cita mundialista.

La distribución de funciones para los chilenos en Norteamérica queda de la siguiente manera:

Árbitro Central: Cristián Garay (único juez principal nacional).

Cristián Garay (único juez principal nacional). Asistentes de línea: Miguel Rocha y José Retamal.

Miguel Rocha y José Retamal. Videoarbitraje (VAR): Juan Lara.

¿Desde cuándo no había un árbitro principal de Chile en un Mundial?

Tuvieron que pasar 12 años para que un chileno volviera a ser convocado como juez central a una Copa del Mundo adulta. El último antecedente directo es el de Enrique Osses en Brasil 2014, quien dirigió los partidos Costa de Marfil vs. Japón e Italia vs. Costa Rica. Aunque en Rusia 2018 asistió Julio Bascuñán, su rol no contempló dirigir encuentros como árbitro principal, lo que resalta la relevancia de la elección de Cristián Garay para encabezar este equipo nacional en 2026.

¿Cuántos árbitros sudamericanos fueron seleccionados para el Mundial 2026?

La FIFA seleccionó a un total de 12 árbitros principales de la Conmebol, donde Chile logró posicionar a un representante frente a los tres que enviarán Argentina y Brasil. La Confederación Sudamericana tendrá una presencia masiva en el torneo de 48 selecciones, destacando la influencia de las federaciones más grandes del continente.

La distribución de jueces principales por país incluye a:

Argentina (3): Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello Figueroa.

Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello Figueroa. Brasil (3): Wilton Sampaio, Raphael Claus y Ramon Abatti.

Wilton Sampaio, Raphael Claus y Ramon Abatti. Chile (1): Cristián Garay (acompañado de su equipo de asistentes y VAR).

Cristián Garay (acompañado de su equipo de asistentes y VAR). Otros países: Representantes de Uruguay, Colombia y Ecuador completan la nómina de 12 colegiados.

Con la lista de los cuatro representantes ya oficializada, el arbitraje chileno asume la misión de ser la única presencia nacional en un torneo que se mirará con distancia desde Santiago. La presión para Garay, Rocha, Retamal y Lara será máxima: demostrar que el nivel de los jueces chilenos sigue perteneciendo a la élite mundial, incluso cuando los resultados deportivos de la Selección han quedado al debe.