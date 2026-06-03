Datos Clave Novedad en el arco: Nicolás Córdova se inclinaría por la titularidad de Brayan Cortés en desmedro de Lawrence Vigouroux. El portero nacional goza de un gran presente en Argentinos Juniors. Apuesta en el medio: Lautaro Millán, jugador de Independiente de Avellaneda, asoma como la principal sorpresa para tomar las responsabilidades creativas como “10”. Gira acortada: El plan original de La Roja sufrió modificaciones, ya que el amistoso posterior ante República Democrática del Congo fue cancelado por la situación sanitaria del país africano.

La Selección chilena volverá a la acción con un exigente amistoso internacional. El equipo nacional se verá las caras ante la escuadra de Portugal, elenco estelar liderado por la figura histórica de Cristiano Ronaldo, que afina sus últimos detalles de cara al Mundial 2026. Ante la envergadura del rival, el director técnico Nicolás Córdova aprovechará la oportunidad para probar fórmulas e intentará consolidar una oncena capaz de amargarle la fiesta a los europeos antes de su viaje para participar de la cita planetaria.

Formación de Chile vs Portugal: ¿Cuál es el 11 titular de La Roja?

El estratega nacional se enfrentará a decisiones importantes y presentará novedades desde la retaguardia. Según consigna En Cancha, ante la ausencia de Benjamín Kuscevic, la defensa central estaría comandada por Guillermo Maripán junto al joven Iván Román, fiel al estilo del DT de darle rodaje a las nuevas generaciones. En los laterales, Gabriel Suazo es fijo por izquierda, mientras que Felipe Loyola bajaría desde el mediocampo para ocupar la banda derecha tras la desconvocatoria de Francisco Salinas.

En la zona media, el dibujo táctico será un 4-2-3-1. La contención estará a cargo de Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría. Más adelantados, el ataque por las bandas será responsabilidad de Darío Osorio y Lucas Cepeda, dejando en la zona creativa la sorpresiva inclusión de Lautaro Millán. Finalmente, la punta de lanza estará a cargo del atacante del Sao Paulo, Gonzalo Tapia, quien lidera las opciones por sobre Iván Morales.

De esta manera, la formación ideal que prepara Nicolás Córdova sería con:

Arquero: Brayan Cortés.

Brayan Cortés. Defensas: Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo.

Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo. Volantes: Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría en contención; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda más adelantados.

Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría en contención; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda más adelantados. Delantero: Gonzalo Tapia.

Chile vs Portugal: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO

El partido amistoso entre la Selección Chilena y Portugal está programado para este sábado 6 de junio. El pitazo inicial se dará a las 13:45 horas de nuestro país y se disputará en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras, Portugal.

Para quienes deseen seguir el encuentro, la transmisión estará disponible en televisión abierta a través de las pantallas de CHV, y por televisión por cable mediante la señal de ESPN. Además, el duelo podrá ser visto de manera online por streaming en la plataforma Disney+ Premium, así como en la app MiCHV y el sitio web del canal nacional.

Historial Chile vs Portugal: Partidos, resultados y estadísticas

A lo largo de la historia, la Selección Chilena y la escuadra lusa se han visto las caras en cuatro ocasiones por partidos de categoría “Clase A”. El balance en los 90 minutos reglamentarios favorece a los europeos, aunque el recuerdo más glorioso le pertenece a La Roja.

El historial general indica que Chile registra dos empates y dos derrotas ante Portugal, acumulando cuatro goles a favor y nueve en contra. Las anotaciones nacionales frente a los lusos han sido obra de Alejandro Carbonell, Carlos Caszely, Matías Fernández y Guillermo Subiabre.

Pese a no registrar victorias en el tiempo regular, el último enfrentamiento entre ambas escuadras está grabado a fuego en la historia del fútbol chileno. En las semifinales de la Copa Confederaciones 2017, tras igualar sin goles en los 120 minutos, La Roja eliminó al equipo de Cristiano Ronaldo al vencerlos por 3-0 en una inolvidable tanda de penales liderada por Claudio Bravo.

El detalle de todos los enfrentamientos: