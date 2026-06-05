La Selección chilena enfrentará este sábado 6 de junio a Portugal en el Estadio Nacional de Oeiras, desde las 13:45 horas de Chile, en el primer amistoso de su gira europea por la fecha FIFA. Para La Roja será un examen fuerte ante uno de los candidatos a pelear arriba en el próximo Mundial 2026.

El equipo de Nicolás Córdova llega en pleno proceso de reconstrucción y con la necesidad de medir a varios nombres pensando en el próximo ciclo clasificatorio. Portugal, en tanto, jugará su despedida ante su gente antes de viajar a Norteamérica, aunque Roberto Martínez no contará con cuatro jugadores del PSG: Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves y Gonçalo Ramos.

¿Qué canal transmite Portugal vs Chile EN VIVO?

El partido será transmitido por TV abierta, TV de pago y streaming en Chile.

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¿A qué hora juegan Portugal vs Chile?

Se juega este sábado 6 de junio a las 13:45 horas de Chile.

📅 Sábado 6 de junio de 2026

🕜 13:45 horas (Chile)

🏟️ Estadio Nacional de Oeiras, Portugal

El compromiso corresponde a un amistoso internacional de la fecha FIFA de junio.

¿Dónde ver Portugal vs Chile ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales.

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¿Dónde ver GRATIS Portugal vs Chile?

El partido sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

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Formación de Portugal vs Chile

XI Portugal

Diogo Costa; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Rúben Neves, Bernardo Silva; Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez.

XI Chile

Brayan Cortés se perfila como titular ante Portugal por su buen semestre en Argentinos Juniors. El arquero vuelve a ganar terreno en La Roja después de un periodo en que Lawrence Vigouroux tuvo mayor continuidad en el arco nacional. Córdova quiere observar al ex Colo Colo en un contexto de máxima exigencia, ante un rival que tiene volumen ofensivo y mucha jerarquía en los metros finales.

El regreso del portero será uno de los seis cambios que prepara Chile respecto de su último partido. También ingresarían Iván Román, Rodrigo Echeverría, Lautaro Millán, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

De esta forma, este es el once que se perfila: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

DT: Nicolás Córdova.

¿Cómo llega Portugal al amistoso contra Chile?

Portugal llega al amistoso contra Chile como una selección candidata a pelear por el título en Norteamérica.

El equipo de Roberto Martínez tiene una base de altísimo nivel y todavía cuenta con Cristiano Ronaldo como capitán y referente ofensivo. A los 41 años, el delantero sigue siendo parte central del proyecto luso y este duelo ante La Roja servirá para ajustar su integración dentro de una estructura con varias alternativas en ataque.

El partido también será la despedida de Portugal ante su gente antes del viaje al torneo. La selección lusa comparte grupo con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, por lo que el cruce ante Chile aparece como un ensayo útil antes de enfrentar a un rival sudamericano en la fase inicial.

Portugal no contará con Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves ni Gonçalo Ramos para el amistoso ante Chile. Los cuatro jugadores vienen de cerrar una temporada exigente con PSG y quedaron al margen de este partido por decisión técnica, con el objetivo de administrar cargas antes del viaje a Norteamérica.

¿Cuál es el historial entre Chile y Portugal?

Chile y Portugal se han enfrentado cuatro veces en partidos clase A, con dos empates y dos triunfos lusos.

La última vez que Chile enfrentó a Portugal fue en la Copa Confederaciones 2017, con clasificación chilena por penales.

El partido terminó 0-0 en Kazán y se definió desde los doce pasos. Claudio Bravo fue la gran figura de la noche al tapar tres penales consecutivos, en una de las actuaciones más recordadas de un arquero chileno con la camiseta de La Roja.

Ese antecedente sigue siendo el punto más alto del historial reciente entre ambas selecciones. Esta vez el contexto es distinto: Portugal llega como candidato fuerte y Chile aparece en proceso de reconstrucción.

El historial completo:

Fecha Partido Competición Resultado 27/05/1928 Portugal vs Chile Juegos Olímpicos 1928 4-2 18/06/1972 Portugal vs Chile Taça Independência 4-1 26/03/2011 Portugal vs Chile Amistoso 1-1 28/06/2017 Portugal vs Chile Copa Confederaciones 0-0; Chile ganó 3-0 en penales

Resumen del historial:

Partidos jugados: 4

Triunfos de Portugal: 2

Empates: 2

Triunfos de Chile: 0

Goles de Portugal: 9

Goles de Chile: 4

Cabe recordar que Portugal compartirá grupo con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia en el Mundial 2026.

La programación de los lusos en la fase inicial será:

Portugal vs República Democrática del Congo: 17 de junio, 13:00 horas.

Portugal vs Uzbekistán: 23 de junio, 13:00 horas.

Portugal vs Colombia: 27 de junio, 19:30 horas.

En resumen

Portugal vs Chile se juega este sábado 6 de junio.

El partido será a las 13:45 horas de Chile.

Se disputará en el Estadio Nacional de Oeiras.

Transmiten Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

También se podrá ver por Chilevisión Web y YouTube.

Cristiano Ronaldo está disponible para el amistoso.

Portugal no contará con Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves ni Gonçalo Ramos.

Brayan Cortés se perfila como titular en La Roja.

Chile nunca le ganó a Portugal en los 90 minutos.

El último cruce fue en 2017, con clasificación chilena por penales en Copa Confederaciones.