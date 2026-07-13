Renovando una feroz rivalidad que ha permanecido dormida durante 20 años, Inglaterra y Argentina chocarán en la segunda semifinal del Mundial 2026 este miércoles, con los viejos enemigos listos para encontrarse en Atlanta.

Los Tres Leones están a un paso de su primera final mundial en seis décadas, pero la Albiceleste es la campeona vigente e históricamente tiene un 100% de efectividad en esta etapa tan avanzada del torneo.

Previa del partido Inglaterra vs Argentina

Continuando por el camino trazado por el exentrenador Gareth Southgate, Inglaterra acaba de alcanzar su cuarta semifinal importante desde 2018, tantas como había conseguido en toda su historia futbolística previa.

Sin embargo, no ha sido una navegación tranquila. Una fase de grupos irregular fue seguida por una ajustada clasificación ante la combativa RD Congo, luego una noche mágica en México precedió a un duro cruce de cuartos de final en Miami.

Tras su decisiva contribución de dos goles en el Estadio Azteca, el nuevo doblete de Jude Bellingham ayudó a los Tres Leones a reaccionar después de quedar en desventaja, venciendo a Noruega tras el tiempo extra.

El equipo de Thomas Tuchel ciertamente tuvo fortuna contra la revelación nórdica, pero ahora está a solo una victoria de enfrentar a Francia o España en la final.

Aunque los optimistas destacarán que Inglaterra acumula una racha de cuatro triunfos consecutivos, marcando al menos dos goles en cada uno, las vulnerabilidades defensivas han permanecido y Tuchel estuvo lejos de quedar satisfecho con su equipo el sábado por la noche.

Por eso, tal vez tengan que subir una o dos marchas contra Argentina, cuando ambos equipos reediten un clásico duelo mundialista.

Ese reciente viaje al Azteca recordó las memorias del infame doblete de Diego Maradona en 1986, pero 20 años antes Inglaterra ganó un áspero cuarto de final en Wembley camino a conquistar el título como local.

De hecho, Inglaterra ha perdido solo dos de 14 partidos entre ambas selecciones hasta la fecha, ganando el enfrentamiento más reciente con goles de Michael Owen y Wayne Rooney en noviembre de 2005.

Pronóstico Inglaterra vs Argentina / © Iconsport

Esta eliminatoria representa el sexto cruce mundialista de Argentina contra sus viejos rivales europeos, y también será su sexta semifinal: los gigantes sudamericanos nunca han fallado al intentar avanzar desde esta instancia.

Ha requerido un gran esfuerzo llegar a los cuatro mejores este verano, pero después de sobrevivir a tres exigentes rondas eliminatorias, Argentina puede continuar su defensa del título en Atlanta.

La Albiceleste primero logró salir de una situación complicada contra la debutante mundialista Cabo Verde, y luego consiguió escapar de un pozo todavía más profundo ante Egipto en octavos.

Perdiendo 2-0 con 11 minutos por jugar, el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta completamente esa eliminatoria, antes de ir hasta el final contra Suiza.

Julián Álvarez resolvió de manera efectiva otro partido marcado por controversias con un puro momento de magia en el tiempo extra, con un golazo que terminó finalmente con una Suiza reducida a 10 hombres.

Esa fue la decimotercera victoria consecutiva de Argentina desde septiembre pasado, y ahora está a solo dos triunfos más de saborear por cuarta vez la gloria mundial.

Aunque el plantel de Scaloni, compuesto en su mayoría por héroes de Qatar 2022, ha mostrado señales de envejecimiento, una característica combinación de talento y garra lo ha llevado hasta aquí, y los goles siguen fluyendo con libertad.

Lionel Messi y compañía han marcado tres goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos, acumulando 17 desde el inicio del torneo. La mejor marca mundialista histórica de Argentina es de 18, establecida hace mucho tiempo, en 1930.

Ya convertido en héroe nacional, Scaloni podría convertirse pronto en apenas el séptimo hombre en dirigir dos finales de Mundial, siguiendo los pasos de su compatriota Carlos Bilardo, pero la Inglaterra de Tuchel se interpone en su camino.

Rendimiento reciente

Inglaterra, Mundial:

✅➖✅✅✅✅

Argentina, Mundial:

✅✅✅✅✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Inglaterra vs Argentina / © Iconsport

Los problemas de Inglaterra en el lateral derecho continúan, ya que Jarell Quansah sigue suspendido, mientras que Reece James, propenso a lesiones, podría no ser arriesgado desde el inicio.

Por eso, Djed Spence volverá a la formación o Ezri Konsa podría seguir ocupando ese lugar, con John Stones acompañando a Marc Guehi en el centro de la defensa.

La lesión de muñeca de Jordan Henderson en Ciudad de México requirió cirugía y debería dejarlo fuera, pero Tuchel esperará que Declan Rice pueda recuperarse de una enfermedad que claramente lo afectó contra Noruega.

En ataque, Harry Kane está listo para alcanzar su partido internacional número 121, superando a Wayne Rooney como el jugador de campo inglés con más presencias; el arquero Peter Shilton posee el récord general con 125.

La figura principal de los Tres Leones en este torneo, Bellingham, ha marcado dos goles en partidos consecutivos, uniéndose a su capitán con seis tantos hasta ahora.

Ambos compiten por ganar una épica carrera por la Bota de Oro, liderada conjuntamente por Messi, con ocho goles, aunque también ha fallado dos veces desde el punto penal.

Con su asistencia contra Suiza, el hombre principal de Argentina ya alcanzó dobles dígitos en participaciones de gol en cada uno de los dos últimos Mundiales.

Julián Álvarez o Lautaro Martínez, ambos anotadores en el tiempo extra durante el fin de semana, acompañarán a Messi, dándole a Scaloni una decisión difícil de tomar.

Aunque Thiago Almada impresionó tras ingresar desde el banco, Leandro Paredes ofrece mayor cobertura defensiva en el mediocampo, por lo que incluso podría mantenerse un once sin cambios.

Posibles formaciones Inglaterra vs Argentina

Inglaterra:

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Argentina:

E. Martínez; Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Pronóstico Inglaterra vs Argentina

Nuestro pronóstico: Inglaterra 1-2 Argentina

Desde que perdió su debut en Qatar 2022, Argentina está invicta en 12 partidos de Mundial, marcando al menos dos goles en cada uno, por lo que detener una fuerza tan irresistible será la prueba más dura de Inglaterra hasta ahora.

Aunque los Tres Leones son una unidad compacta y potente bajo su actual entrenador, no han resuelto algunos problemas defensivos evidentes, lo que significa que Messi y compañía pueden aprovecharlo este miércoles.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.