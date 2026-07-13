Datos Clave Partido clave: Inglaterra vs Argentina Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Miércoles 15 de julio, 15:00 horas de Chile

Inglaterra vs Argentina vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo, esta vez con un premio mayor: el paso a la final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Atlanta y reabre una de las rivalidades más recordadas de la historia del torneo, marcada por capítulos como 1966, México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

La Albiceleste llega tras una fase de grupos perfecta y tres duelos de eliminación directa que la obligaron a sufrir hasta el final. Inglaterra, por su parte, aparece como un rival físico, profundo y con figuras decisivas como Jude Bellingham y Harry Kane. Para Lionel Messi, además, el cruce tiene un condimento especial: será su primer partido ante Inglaterra con la selección argentina.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs Argentina EN VIVO?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Argentina?

Inglaterra vs Argentina se juega este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Miércoles 15 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Semifinales

Semifinales Estadio: Estadio Atlanta, Mercedes-Benz Stadium

Estadio Atlanta, Mercedes-Benz Stadium Ciudad: Atlanta

Atlanta Partido: Inglaterra vs Argentina

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.

¿Dónde ver Inglaterra vs Argentina ONLINE por streaming?

Inglaterra vs Argentina se podrá ver online a través de DGO, Disney+ Premium, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Inglaterra vs Argentina?

Inglaterra vs Argentina sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido será emitido por Chilevisión y Chilevisión Web. También estará disponible en Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Inglaterra vs Argentina

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Inglaterra llega con una estructura reconocible: mucha intensidad por dentro, salida rápida hacia los extremos y dos nombres que han sostenido al equipo en los momentos más complejos del torneo: Bellingham y Kane. El volante del Real Madrid viene de ser decisivo ante México y Noruega, mientras que el capitán inglés volvió a aparecer en instancias límite.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Argentina mantiene la base que viene de competir al límite en la fase eliminatoria. La presencia de Paredes le dio pausa y manejo en el mediocampo, mientras que Messi sigue siendo el eje futbolístico de un equipo que aprendió a sobrevivir incluso cuando el partido se le pone cuesta arriba.

¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs Argentina?

El árbitro de Inglaterra vs Argentina todavía no fue publicado oficialmente.

La FIFA aún no informa el cuerpo arbitral para la semifinal del Mundial 2026. Este apartado será actualizado apenas el organismo entregue la designación oficial para el partido en Atlanta.

¿Cómo llega Inglaterra al partido con Argentina?

Inglaterra llega a las semifinales después de un recorrido irregular en el juego, pero muy efectivo en los resultados. En la fase de grupos venció 4-2 a Croacia, empató 0-0 con Ghana y derrotó 2-0 a Panamá para terminar primera de su zona.

En la fase eliminatoria, el equipo de Thomas Tuchel tuvo que trabajar más de la cuenta. En dieciseisavos superó 2-1 a RD Congo con goles decisivos de Harry Kane. Luego eliminó a México por 3-2 en un partidazo en el Estadio Ciudad de México, con doblete de Jude Bellingham y otro tanto de Kane.

En cuartos de final, Inglaterra volvió a sufrir ante Noruega. Comenzó perdiendo por un golazo de Andrea Schjelderup, igualó con Bellingham y terminó sellando el 2-1 en el alargue, otra vez con el volante como protagonista. El equipo no siempre brilla, pero compite con una mezcla de físico, jerarquía y oficio.

¿Cómo llega Argentina al partido con Inglaterra?

Argentina llega a semifinales con una campaña de alto impacto emocional. En la fase de grupos fue perfecta: venció 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, con Lionel Messi como gran figura y goleador del equipo.

La ruta eliminatoria, sin embargo, fue mucho más exigente. En dieciseisavos derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario, en un partido que le costó más de lo previsto. En octavos vivió una remontada histórica ante Egipto: perdía 2-0 hasta el tramo final, pero lo dio vuelta con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

En cuartos de final, la Albiceleste volvió a necesitar el alargue para dejar en el camino a Suiza. Alexis Mac Allister abrió el marcador, los europeos empataron y, en el tiempo extra, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron el 3-1 que puso al campeón defensor otra vez entre los cuatro mejores del mundo.

¿Cuál es el historial Inglaterra vs Argentina en Mundiales?

Inglaterra y Argentina se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo antes de esta semifinal.

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina

Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra, ganó Argentina por penales

Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina

El cruce más recordado es el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en los cuartos de final. Argentina ganó 2-1, avanzó a semifinales y terminó levantando la Copa del Mundo.

El partido de 2026 suma un ingrediente nuevo: será la primera vez que Lionel Messi enfrente a Inglaterra con la selección argentina. A los 39 años, el capitán llega a otra semifinal mundialista y completa una página que todavía faltaba en su carrera internacional.

Cabe destacar que la “Scaloneta” jugará ante Inglaterra con su camiseta alternativa azul y negra. La indumentaria tiene un peso simbólico fuerte para la Albiceleste, porque remite a los dos triunfos históricos ante los ingleses en Mundiales: el 2-1 de México 1986, con los dos goles de Maradona, y la clasificación por penales en Francia 1998. El modelo 2026 tiene base negra con detalles azules inspirados en el fileteado porteño. Argentina ya lo utilizó en la fase de grupos ante Jordania, partido que ganó 3-1.

¿Qué equipo enfrenta al ganador de Inglaterra vs Argentina?

El ganador de Inglaterra vs Argentina avanzará a la final del Mundial 2026.

En la definición por el título enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que tiene como protagonistas a Francia y España. La final se jugará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El perdedor de Inglaterra vs Argentina deberá disputar el partido por el tercer puesto.

¿Qué pasa si Inglaterra vs Argentina termina empatado?

Si Inglaterra vs Argentina termina empatado en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene después del alargue, el clasificado a la final del Mundial 2026 se definirá mediante lanzamientos penales.

En resumen

Inglaterra vs Argentina se juega este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile por las semifinales del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Inglaterra llega con Bellingham y Kane como figuras decisivas. Argentina, campeona defensora, viene de tres cruces al límite y tendrá a Lionel Messi ante el único gigante mundialista que todavía no había enfrentado con la Albiceleste.