Datos Clave Agenda: Hoy, lunes 13 de julio, no hay partidos programados. La acción se reanuda el martes 14 con Francia vs. España y el miércoles 15 con Inglaterra vs. Argentina. El récord intachable de la Albiceleste: Argentina ha disputado cinco semifinales a lo largo de la historia de los Mundiales (1930, 1986, 1990, 2014 y 2022) y jamás ha perdido en esta instancia. Jude Bellingham hace historia: El mediocampista inglés alcanzó los 50 partidos con su selección a los 22 años y ya suma siete goles en Copas del Mundo, siendo el volante más goleador en una misma edición con seis tantos.

El Mundial 2026 entra en su fase de mayor tensión y hermetismo. Este lunes 13 de julio, el certamen norteamericano vive su última gran pausa antes de sumergirse en la definición por la corona. Tras unos cuartos de final que confirmaron la supremacía de los favoritos y dejaron en el camino a escuadras combativas, el torneo se ha reservado un cuadro de semifinales verdaderamente histórico. Francia, España, Inglaterra y Argentina —las cuatro naciones que actualmente lideran el ranking mundial de la FIFA— son las únicas sobrevivientes en la lucha por alcanzar la gloria en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

Mientras los planteles aprovechan estas 24 horas para recuperar energías y afinar las estrategias tácticas, la expectación global se centra en las historias que rodean a estos cuatro gigantes. Desde el morbo de una posible reedición de la final de Qatar 2022 hasta el cara a cara entre prodigios generacionales como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las combinaciones de cara al partido por el título aseguran un cierre de antología. A esto se suma el peso de la historia, con una Argentina que busca defender su corona aferrándose a su impecable registro en semifinales, y una Inglaterra que, impulsada por los asombrosos números de Jude Bellingham, anhela saldar viejas deudas mundialistas en un nuevo y tenso capítulo del clásico ante la Albiceleste.



¡Mañana vuelve a rodar el balón y las emociones estarán al límite! Sigue en Alairelibre.cl toda la previa de las semifinales, el análisis exhaustivo de las formaciones y el minuto a minuto del espectacular choque entre Francia y España rumbo a la final del Mundial 2026.