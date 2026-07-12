Datos Clave Un Mundial para el olvido: De la mano de Bielsa, Uruguay fue eliminado en fase de grupos de la cita planetaria. Tienen reemplazo: El presidente de la AUF comunició que ya hay reemplazo para Bielsa. Casi sin experiencia: El nuevo entrenador de Uruguay solo ha entrenado a dos equipos, y el último fue hace 5 años.

La participación de Uruguay en el Mundial 2026 fue de lo más bajo que nos entregó la cita planetaria, al convertirse en la única selección con títulos mundialistas en quedar eliminada en la fase de grupos. Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, los charrúas no contaron con su mejor rendimiento en el torneo, que estuvo plagado de polémicas en su interna.

Previo al encuentro ante España, se divulgó el quiebre entre las figuras del plantel con el “Loco”, tras una discusión sobre cómo jugar ante La Furia Roja el duelo clave por la fase de grupos. El partido terminó con victoria para los europeos y con los charrúas eliminados, lo que desencadenó la salida de Marcelo Bielsa de la banca de la selección. Ante la olvidable actuación en la Copa del Mundo, la federación uruguaya confirmó que una leyenda será el nuevo entrenador.

Uruguay reemplaza a Bielsa con una leyenda

Según el presidente de la Asociación Uruguaya de fútbol, Ignacio Alonso, el reemplazante de Marcelo Bielsa en la banca de la selección uruguaya de fútbol será Diego Forlán. El histórico atacante charrúa será el entrenador interino de la selección charrúa, a pesar de solo contar con dos experiencias como técnico, que fueron hace cinco años.



El mandamás del fútbol uruguayo mencionó en el canal Tele Doce que las conversaciones con Cachavacha iniciaron hace años, pero tras la llegada de Bielsa estas se habían congelado. Forlán estará al mando de la selección sub-20 de los charrúas y de los próximos encuentros amistosos de la selección adulta.

Además, el presidente de la AUF señaló que la llegada de Forlán como interino se debe a que a final de año hay elecciones en el ente regulador del fútbol uruguayo, por lo que no pueden contratar a un técnico a largo plazo.

Cabe destacar que será la tercera experiencia de Diego Forlán como entrenador, ya que en el año 2020 dirigió a Peñarol en 11 encuentros y a Atenas de San Carlos, equipo de segunda categoría en Uruguay, por solamente 12 partidos en el 2021.