Datos Clave Adiós en fase de grupos: Uruguay quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante España. El mensaje viral: Míster Chip tildó a Bielsa de cínico, maleducado y soberbio. Futuro incierto: El ciclo de Bielsa quedó en duda en medio de tensiones internas.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 no se quedó solo en la cancha y derivó en una tormenta sobre su entrenador, Marcelo Bielsa. El exseleccionador de Chile quedó en el centro de las críticas, y una de las más duras llegó desde España, de parte del reconocido estadístico Míster Chip.

La Celeste se despidió de la cita tras caer por 1-0 ante España en el cierre del Grupo H, quedando eliminada en la fase de grupos por segunda vez consecutiva. La derrota reavivó los cuestionamientos al rendimiento del equipo y al manejo de grupo del Loco, en una jornada que se calentó aún más por su tenso cruce con la prensa tras el partido.

¿Qué dijo Míster Chip sobre Bielsa?

Cargó durísimo. A través de su cuenta de X, el analista español apuntó contra el carácter del DT y lo acusó de maltratar a sus jugadores. “Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos”, escribió Míster Chip, en acusaciones que no fueron respondidas por el entrenador.

El estadístico también disparó contra la imagen pública del adiestrador. “Lo ha tapado todo con esas ruedas de prensa eternas en las que usa ese tono de voz tan dulce y acomodado”, agregó, antes de rematar con que no le importaba que fuera “un genio con la pizarra”. El mensaje se volvió viral en cuestión de minutos.

Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos. Y lo ha tapado todo con… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

¿En qué quedó el futuro de Bielsa?

En el aire. Más allá de la crítica de Míster Chip, la eliminación dejó a Bielsa en una posición frágil, en medio de versiones de tensiones internas con los referentes del plantel y de un ambiente enrarecido en la Celeste. Mientras algunos sectores responsabilizan al entrenador, otros defienden su proceso y apuntan a que el plantel no respondió a su exigencia.

En Uruguay, de hecho, se da por probable que el Loco dé un paso al costado en las próximas horas, situación que hasta el cierre de esta nota no se ha ratificado.