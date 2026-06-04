Datos Clave Uruguay Cierra ante España: La Celeste enfrenta a la Roja el 26 de junio en el Grupo H. James Última Danza: Con 35 años, Rodríguez busca su página final en un Mundial. Ecuador vs Alemania: Caicedo lidera a la Tri en uno de los grupos más difíciles.

El fútbol sudamericano siempre llega a esta cita con algo que demostrar, y el Mundial 2026 no será la excepción. Uruguay, Colombia y Ecuador clasificaron con distintas trayectorias pero con un denominador común: equipos con figuras de élite que militan en los mejores clubes del mundo, entrenadores con ideas definidas y la ambición de ir más allá de la primera ronda. En un Mundial de 48 equipos donde hay más boletos a la fase eliminatoria que nunca, las tres selecciones tienen razones concretas para creer que pueden hacer historia.

El sorteo no les regaló nada a ninguna de las tres. Uruguay enfrenta a España, Colombia cierra su fase de grupos ante Portugal, y Ecuador debió caer en el Grupo E junto a Alemania. La travesía será dura, pero el talento está.

Con los grupos ya definidos y las listas confirmadas, es hora de analizar qué puede dar cada una de estas selecciones en el torneo que comienza el 11 de junio.

Uruguay: Bielsa, Valverde y la tradición que pesa

Marcelo Bielsa presentó su lista de 26 jugadores con Federico Valverde como capitán y figura indiscutida. El volante del Real Madrid lidera una nómina que incluye nombres de primer nivel mundial como Ronald Araujo (Barcelona), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez, quien llega desde el Al-Hilal saudí con la presión de ser el goleador del equipo.

La Celeste integra el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, con un calendario que invita al optimismo en los primeros dos partidos pero que cierra con el duelo más exigente del grupo: España, el 26 de junio. El estilo de Bielsa —intenso, vertical, físicamente demandante— puede ser un arma o un riesgo en un torneo que premia la regularidad. Uruguay tiene la tradición de dos títulos mundiales (1930 y 1950), pero lo que importa en 2026 es si esta generación puede ir más allá de los cuartos de final, techo que los celestes no han logrado superar desde hace mucho.

Colombia: James, Luis Díaz y la última danza de una generación

El técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores con James Rodríguez y Luis Díaz al mando de una selección que llega al Mundial con más madurez que en el ciclo anterior. James, con 35 años en el Minnesota United de la MLS, intentará escribir su última gran página mundialista. A su lado, Luis Díaz del Bayern Múnich es el desequilibrio en velocidad, y Jhon Arias (Palmeiras) y Richard Ríos (Benfica) completan un mediocampo con calidad real.

Colombia cayó en el Grupo F con un calendario exigente que incluye a Uzbekistán el 17 de junio, la República Democrática del Congo el 23 y Portugal el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido ante los portugueses será el gran examen, pero si Colombia llega con vida a esa jornada, tiene el talento suficiente para dar sorpresas. La historia reciente avala la ilusión: los cafeteros fueron semifinalistas del torneo en Brasil 2014 y saben ganar partidos grandes cuando están enchufados.

Ecuador: Caicedo y el desafío de bajar a Alemania

Ecuador terminó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, un mérito enorme que le valió un buen posicionamiento en el sorteo. Pero el destino no fue benévolo: la Tri cayó en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, lo que los expertos ya han calificado como uno de los grupos más complicados del torneo.El gran activo de Ecuador es Moisés Caicedo, el mediocentro del Chelsea que ya es uno de los mejores del mundo en su posición. Con él organizando el juego y con la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo bajo su cuerpo técnico, Ecuador puede hacer daño. El camino ideal sería ganarle a Curazao, disputarle algo a Costa de Marfil y ver qué pasa ante Alemania. No es imposible clasificar, pero el margen de error es mínimo.